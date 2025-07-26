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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|القصة الكاملة لانقطاع شبكة أقمار إيلون ماسك "ستارلينك".. آبل تطلق النسخة التجريبية العامة من نظام iOS 26 بواجهة "الزجاج السائل"

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

رغم الحظر.. شرائح إنفيديا تدخل الصين عبر السوق السوداء
 

أكدت شركة إنفيديا Nvidia، الرائدة في صناعة الرقائق الذكية، أن استخدام شرائحها المهربة لبناء مراكز بيانات يمثل خسارة مؤكدة من الناحيتين التقنية والاقتصادية، مشددة على أنها لا تدعم المنتجات غير المصرح بها.


عطل أم هجوم سيبراني؟.. القصة الكاملة لانقطاع شبكة أقمار إيلون ماسك "ستارلينك"
 

عادت شبكة الأقمار الصناعية ستارلينك Starlink التابعة لشركة SpaceX للعمل بشكل شبه كامل يوم الجمعة، بعد أحد أكبر الانقطاعات الدولية في تاريخها، والذي وقع مساء الخميس نتيجة خلل داخلي في البرمجيات، حسبما أفادت الشركة.


آبل تطلق النسخة التجريبية العامة من نظام iOS 26 بواجهة "الزجاج السائل"
 

أعلنت شركة آبل، رسميا عن إتاحة النسخة التجريبية العامة من نظام تشغيل iOS 26، الإصدار القادم لهواتف آيفون، ما يتيح للمستخدمين استكشاف الواجهة الجديدة للنظام قبل الإطلاق الرسمي المقرر في الخريف.


تسلا تخسر المليارات بعد تخلصها من 75٪ من عملة البيتكوين
 

رغم إعلان شركة تسلا Tesla، عن نتائج مالية مخيبة في الربع الثاني من عام 2025، تبين أن هناك خسارة غير مباشرة مدفونة في تقرير المستثمرين missed opportunity في سوق العملات الرقمية.

أوبو تستعد لإطلاق طرازات GT وMax بأسعار اقتصادية وبطاريات ضخمة

 

كشف المسرب التقني الشهير Digital Chat Station عن خطط شركة أوبو Oppo، لتوسيع سلسلة هواتفها الاقتصادية A-series بإضافة طرازين جديدين يحملان اسمي GT وMax. 


منافس سامسونج الجديد.. إنفينيكس تطلق Hot 60 Pro+أنحف هاتف ببطارية ضخمة
 

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix، رسميا عن هاتفها الجديد Infinix Hot 60 Pro+، الذي يمزج بين النحافة الفائقة وسعة البطارية الكبيرة، ليضع نفسه في منافسة مباشرة مع أجهزة الفئة العليا مثل سامسونج Galaxy S25 Edge. 


لتطوير الذكاء الخارق.. ميتا تعلن تعيين نجم OpenAI السابق في منصب رئيسي
 

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Meta، مارك زوكربيرج، أن الباحث السابق في OpenAI شينغجيا تشاو Shengjia Zhao، سيتولى منصب كبير العلماء في وحدة الذكاء الاصطناعي الجديدة التابعة للشركة، Meta Superintelligence Labs ويعد هذا التعيين خطوة مهمة في تعزيز طموحات ميتا في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم.

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