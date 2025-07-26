جامعة الوادي الجديد: بدء الدراسة بكلية التمريض للعام الجامعي 2025-2026

تقدم الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الدعم الكبير والمستمر لجامعة الوادي الجديد، والذي أثمر عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية التمريض بجامعة الوادي الجديد اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا مهمًا في مسيرة تطوير الجامعة، وتوسيع قاعدة الكليات بما يخدم أبناء محافظة الوادي الجديد، مشيرًا إلى أن إنشاء كلية التمريض سيسهم في إعداد كوادر تمريضية متميزة لخدمة القطاع الصحي بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وتقدم رئيس الجامعة بخالص التهاني لجميع منتسبي الجامعة وأبناء الوادي الجديد بهذه المناسبة، مؤكدًا استمرار الجهود لتحقيق رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بالتعليم العالي والخدمات الصحية في جميع ربوع مصر.