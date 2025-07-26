عبد العاطي: نعمل على نقل الخبرات المصرية المتميزة للأشقاء في أفريقيا

علق الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج، على جولته الإفريقية التي شملت 6 دول افريقية .

وقال عبد العاطي في تصريحات للنيل للأخبار :" أولوية الدولة المصرية تعميق العلاقات مع دول القارة الأفريقية".

وتابع " رافقني وفد رفيع المستوى من مؤسسات الدولة المصرية والقطاع الخاص وممثلي البرلمان خلال الجولة الأفريقية ".



وتابع بدر عبد العاطي :" كبريات الشركات المصرية شاركت معنا في الجولة الأفريقية وعلى رأسها المقاولون العرب ".

وأكمل بدر عبد العاطي :" القارة الأفريقية ترغب في بناء شركات حقيقية وتحقيق نجاحات " مضيفا:" نعمل على نقل الخبرات المصرية المتميزة للأشقاء في القارة الأفريقية ".