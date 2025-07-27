إلحق اشتري.. أفضل سماعات لاسلكية في الأسواق بخصم كبير

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

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سماعات Air Clips 2
سماعات Air Clips 2
لمياء الياسين

أطلقت Noise سماعات Air Clips 2، وهي الإصدار الجديد من سماعات الأذن الاستريو المفتوحة (OWS). 

تُعدّ هذه السماعات متابعةً لسماعة Noise Air Clips الأصلية التي صدرت العام الماضي و تتميز السماعات الجديدة بتصميم Open Beam بلمسة نهائية من الكروم، وملاءمة مثالية مع  تصميم مريح لمن يستخدمون السماعات لفترة طويلة. الراحة أثناء الاستخدام لفترات طويلة.

تأتي سماعات Air Clips 2 مزودة بمحركات ديناميكية بقطر 12 مم، وهي مدعومة بتقنية AirWave من Noise. تستخدم هذه التقنية التوصيل الهوائي لتوصيل الصوت دون حجب الأذن، مما يُبقي المستخدمين على دراية بالبيئة المحيطة. كما يُساعد التصميم على منع تسرب الصوت.

ميزات سماعات Air Clips 2

تستخدم سماعات الأذن تقنية بلوتوث الإصدار 5.3 للاتصال، كما أنها تتضمن وضعًا منخفض التأخير للألعاب، وتدعم إقران جهازين وتعد أدوات التحكم باللمس مدمجة لتشغيل الموسيقى، والمكالمات، والوصول إلى المساعد الصوتي.

تتمتع سماعات الأذن بتصنيف IPX5 لمقاومة الرذاذ والعرق، مما يجعلها مناسبة للتمرين أو الاستخدام في الهواء الطلق. 

توفر سماعات الأذن ما يصل إلى 6.5 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة، بينما تتيح لك العلبة تمديد مدة الاستخدام إلى 40 ساعة وذلك مع الشحن السريع Instacharge، والذي يمنحك شحن لمدة 10 دقائق 150 دقيقة من التشغيل. كما تدعم سماعات Air Clips 2 ميزة الاتصال بدون استخدام اليدين والمساعد الصوتي. يأتي معها ضمان لمدة عام.

التسعير والتوافر

ستتوفر سماعات Noise Air Clips 2 بألوان الأخضر والأسود والأبيض. سعرها 2999 روبية هندية، وستُطرح للبيع ابتداءً من 29 يوليو الساعة 12 ظهرًا على موقع Noise الإلكتروني كما يمكن للمشترين الحصول على تذكرة حجز مسبق مقابل 499 روبية هندية على موقع Noise الإلكتروني، مع خصم إضافي بقيمة 1250 روبية هندية يوم الإطلاق.

سماعات Air Clips 2 سماعات الأذن سماعة Noise Air Clips تشغيل الموسيقى الشحن السريع

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