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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صوت الشعب: قوافل زاد العزة من مصر لغزة خير دليل على دعم مصر للفلسطينيين

حزب صوت الشعب
حزب صوت الشعب
حسن رضوان

ثمن حزب صوت الشعب، الجهود المصرية التي تبذلها كافة الجهات المسؤولة لإدخال المساعدات الغذائية لأهالي قطاع غزة ، في إطار التخفيف عن  الفلسطينيين تداعيات الأزمة الإنسانية التي يعيشونها في ظل استمرار عدوان الاحتلال وحربه البربرية وجرائم الإبادة التي يمارسها ضد شعب أعزل على مرأى ومسمع العالم أجمع.

وأكد الحزب في بيان ، أن قوافل المساعدات التي تتقاطر في الدخول إلى قطاع غزة والتي تحمل اسم "زاد العزة .. من مصر لغزة"، لهو خير دليل على ما تقوم به الدولة المصرية لصالح الفلسطينيين، وفي إطار دورها التاريخي المساند والمؤيد والداعم للقضية الفلسطينية بكل السبل الممكنة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تتكامل مع الدور الذي تلعبه مصر في إطار وقف إطلاق النار بغزة وإنهاء الحرب المستعرة بالقطاع، والسعي لإيجاد أفق سياسي ينهي الصراع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ومن هذا المنطلق تابع الحزب عن كثب المؤتمر الأممي الذي يقام في نيويورك يومي الإثنين والثلاثاء الداعي لحل الدولتين، بمشاركة عدد من الدول من أجل توسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

حزب صوت الشعب المساعدات الغذائية قطاع غزة الفلسطينيين الأزمة الإنسانية

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