إنقاذ حياة 23 مريض من غير القادرين بعمليات قلب مفتوح ببني سويف

تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، نجحت جمعية الأورمان خلال شهر يوليو فى اجراء عدد (23) عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا بتكلفة 2 مليون و70 ألف جنيه.

جاء ذلك فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد رأفت السمان، وكيل وزاة التضامن الإجتماعى ببني سويف، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان اليوم، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية و القسطرة الإستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، لافتًا أنها تتم تحت رعاية المحافظ، الدكتور محمد هانى غنيم، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان قامت بالتعاقد مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر واستعانت بأفضل الخبرات المصرية من أطباء القلب فضلاً عن استقدامها لأشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب في العالم من أجل تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين، وهو ما أثمر عن إنقاذ حياة عشرات الألاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار على مدار السنوات الماضية.

وأضاف ان الجمعية تستعد لاستقبال جميع حالات الأطفال التي تعاني من عيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجنبية في بعض الحالات الحرجة، لافتًا إلى أنه سيجرى الكشف على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في بني سويف فى إنقاذ حياة أكثر من 4365مريض قلب من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى، كذلك نجحت الأورمان في توقيع الكشف الطبى على عدد مايقرب من 63,045مريض عيون وإجراء عدد ما يقرب من 12,353عملية عيون وتوزيع عدد ما يقرب من 5520 نظارة طبية على غير القادرين.