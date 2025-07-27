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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

باسل رحمي: توسيع التعاون مع الجايكا لدعم مشروعات الشباب الصناعية والإنتاجية

جهاز تنمية المشروعات يتوسع في التعاون مع (الجايكا)
جهاز تنمية المشروعات يتوسع في التعاون مع (الجايكا)
محمد صبيح

استقبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، يو إيبيساوا، الممثل المقيم لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) في مصر، في أول زيارة يقوم بها للجهاز منذ مباشرة مهام عمله في 2025 حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون القائمة بين الجهاز والجايكا خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني المتخصص للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية.

وقد حضر الاجتماع الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ولفيف من قيادات الجهاز والجايكا.

وأكد باسل رحمي خلال اللقاء على استمرار التعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية للاستفادة من خبراتها في دعم المشروعات الإنتاجية والصناعية ومساعدة أصحاب هذه المشروعات على زيادة انتاجهم وتطويره ليتفق مع المعايير العالمية مما يمكنهم من تلبية احتياجات الأسواق المحلية والوصول للأسواق العالمية وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة للحد من الواردات وتخفيض الانفاق الدولاري.


وأشار إلى أن الاجتماع مع يو إيبيساوا الممثل المقيم لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) في مصر استعرض أنشطة مشروع التعاون الفني القائم بين الجهاز والجايكا، والذي يهدف إلى الاستفادة من الخبرات اليابانية في تعزيز تنافسية المشروعات من خلال تقديم خدمات متنوعة لتطوير المشروعات ويركز حالياً على دعم قطاع الصناعات الغذائية بمحافظة المنيا وقطاع صناعة البلاستيك بمحافظة الإسكندرية مضيفا أنه تم مناقشة زيادة أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في القطاع الصناعي، مع التركيز على الصناعات المغذية لدورها الحيوي في سلاسل القيمة.


من جهته، أعرب إيبيساوا عن سعادته بالتعاون المثمر مع الجهاز، مؤكداً استعداد الجايكا لمواصلة وتعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تنمية المشروعات وزيادة إنتاجيتها.

جهاز تنمية المشروعات هيئة التعاون الدولي اليابانية الجايكا الدعم الفني المشروعات الإنتاجية

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