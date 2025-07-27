مكتبة مصر العامة تحقق قفزات في الأنشطة الثقافية والتدريبية| تفاصيل

في إطار رسالتها الثقافية والتعليمية، وتأكيدًا على دورها كمركز ريادي للمعرفة وخدمة المجتمع، حققت مكتبة مصر العامة الرئيسية، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، خلال العام المالي 2024/2025 نتائج متميزة على مستوى الخدمات والمحتوى والأنشطة، فاقت التوقعات وتجاوزت ما تحقق في الأعوام السابقة، بما يعكس نجاح التخطيط وجودة التنفيذ.

مقتنيات وخدمات الإعارة

أوضحت رانيا شرعان، مديرة المكتبة، أن مقتنيات المكتبة بلغت هذا العام 153,169 مادة ثقافية متنوعة، تشمل الكتب والمراجع والمطبوعات والوسائط المتعددة، وسجلت المكتبة 323,124 عملية إعارة، بنسبة تنفيذ كبيرة من المستهدف السنوي، ما يعكس إقبالًا واسعًا على الاستفادة من الموارد المعرفية المتاحة.

الأنشطة الثقافية والتدريبية

واصلت المكتبة أداءها كمركز فاعل للإشعاع الثقافي، حيث نظّمت 4,853 نشاطًا متنوعًا من ورش عمل وندوات وعروض ولقاءات، محققة طفرة من خطتها السنوية، كما نفّذ مركز التدريب بالمكتبة 1,581 دورة تدريبية في مجالات متعددة، بنسبة تنفيذ بلغت 100% من المستهدف، ما يعكس تصاعد الطلب على البرامج التدريبية التي تقدمها المكتبة بجودة عالية.

المستفيدون والزوار

وفي تأكيد لدورها المجتمعي الشامل، بلغ عدد الأعضاء النشطين في المكتبة 33,518 مستفيدًا، فيما استقبلت أروقة المكتبة أكثر من 515,279 زائرًا من مختلف الأعمار والاهتمامات، مما يعكس تنوع الخدمات المقدمة وثقة الجمهور المتزايدة بها.

الشراكات المجتمعية والتسويق

عززت المكتبة شراكاتها مع المؤسسات التعليمية من خلال استقبال 85 زيارة مدرسية تضمنت جولات وأنشطة تفاعلية، بما يدعم نشر الوعي الثقافي منذ الصغر. كما حظيت أنشطة المكتبة بتغطية إعلامية واسعة بلغت 745 تغطية عبر الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون، مما ساهم في إبراز دورها الحيوي في المشهد الثقافي المصري.

وفي مجال الترويج والتواصل، حققت المكتبة 62,826 عملية تسويق عبر مختلف المنصات الرقمية ووسائل التواصل، ما عزز من حضورها المجتمعي وساهم في استقطاب فئات جديدة من الجمهور.