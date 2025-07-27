قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من الجهاز الفني للاهلي على قرعة الدوري
المقاولون العرب بالمجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر
رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة: نتائج الجولة الخارجية تعكس ثقة متزايدة في بيئة الاستثمار
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
المحسوسة تصل إلى 47.. الأرصاد تصدر تحذيرا من الموجة شديدة الحرارة غدًا
مباريات المقاولون العرب في الدوري الممتاز المرحلة الأولى موسم 2025-2026
سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع كبير في جميع الأعيرة
منتخب الدراجات يشارك في البطولة الإفريقية للمدارس بالجزائر
سعر الدولار في مصر الآن
المسلماني في السنغال: رؤية القيادة المصرية لأفريقيا امتداد لرؤية قادة الاستقلال
محافظ القاهرة يوجه بصرف تعويضات منطقة العرايشية بالهايكستب
محافظة الجيزة: إعادة الكهرباء واستئناف تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الدراجات يشارك في البطولة الإفريقية للمدارس بالجزائر

منتخب الدراجات
منتخب الدراجات
محمد سمير

وصلت بعثة منتخب مصر للدراجات متوجهة إلى الجزائر، للمشاركة في البطولة الإفريقية الأولى للمدارس، ضمن بعثة مصر الرياضية المشاركة في البطولة.

يمثل منتخب مصر في البطولة كلاً من: جودي محمد، إسلام أحمد، يوسف حمدي، فاتيما كريم، نور حسن، سيف الله محمد، ويوسف رضا وآبي محمد، تحت قيادة المدير الفني أحمد مجدي.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد في توفير معسكر تدريبي قوي خلال الفترة الماضية، لضمان إعداد العناصر الدولية بشكل جيد قبل السفر إلى الجزائر والمشاركة في البطولة.

وحرص كل من أيمن علي حسن – رئيس الاتحاد المصري للدراجات، وهاني سعيد – عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخبات الطريق، ونشأت عبد السلام – المدير الإداري للمنتخبات، على الالتقاء بأفراد المنتخب ومؤازرتهم قبل التوجه إلى مطار القاهرة الدولي، للسفر إلى الجزائر وتمثيل مصر في البطولة.

وطالب رئيس الاتحاد المصري للدراجات أفراد البعثة ببذل أقصى جهد، وتقديم أفضل أداء، والمنافسة على لقب البطولة من أجل رفع العلم المصري والتتويج بالميدالية الذهبية.

منتخب مصر للدراجات البطولة الإفريقية الأولى البطولة الإفريقية الأولى للمدارس بعثة مصر الرياضية منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

أسلاك عطل محطة جزيرة الدهب

بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

تظلمات الثانوية العامة 2025

بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 "إلكترونيا" عبر هذا الرابط .. سجل الآن

وزير الصحة

بالأسماء.. حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2025

تظلمات الثانوية العامة 2025

رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وخطوات التسجيل

حالة الطقس اليوم الأحد

أصعب 48 ساعة في مصر.. الأحد والاثنين ذروة الموجة الحارة وهذه درجات الحرارة المحسوسة

ترشيحاتنا

بيراميدز

طه عزت: بيراميدز لن يخوض الجولة السادسة من الدوري بسبب مواجهة أوكلاند في كأس إنتركونتيننتال

النصر السعودي

النصر السعودي يحسم صفقة جواو فيليكس ويقترب من ضم أنتوني لتعزيز القوة الهجومية

النادي الأهلي

تعرف على مباريات الأهلي في الدور الأول للدوري

بالصور

محافظ الشرقية يهنئ مدير الأمن لاستمراره في أداء مهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يقي المغنيسيوم الإنسان من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

بيطرى الشرقية: ضبط مجزر دواجن غير مُرخص و6 أطنان لحوم ودواجن وكبده مخالفة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

حكيم ونانسي عجرم يتألقان في مهرجان مراسي

نانسي عجرم - حكيم
نانسي عجرم - حكيم
نانسي عجرم - حكيم

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إجازة المولد النبوي .. كم عدد الإجازات الرسمية الباقية في 2025 ؟

سما المصري بالحجاب

أستروا عليا ... سما المصري تعلن توبتها وترتدي الحجاب

زياد الرحباني

بعد وفاته ..زياد الرحباني لحن في عمر الـ١٧ وسر خلافه مع والدته فيروز

إبراهيم الكرداني

صحيت والنار بتقطع فيا.. إعلامي شهير يروي تجربته مع الحزام الناري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: البيوجاز في قرى مصر: طاقة نظيفة من قلب الريف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من خشبة الأوبرا إلى قلب الناس

المزيد