منتخب الدراجات يشارك في البطولة الإفريقية للمدارس بالجزائر

وصلت بعثة منتخب مصر للدراجات متوجهة إلى الجزائر، للمشاركة في البطولة الإفريقية الأولى للمدارس، ضمن بعثة مصر الرياضية المشاركة في البطولة.

يمثل منتخب مصر في البطولة كلاً من: جودي محمد، إسلام أحمد، يوسف حمدي، فاتيما كريم، نور حسن، سيف الله محمد، ويوسف رضا وآبي محمد، تحت قيادة المدير الفني أحمد مجدي.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد في توفير معسكر تدريبي قوي خلال الفترة الماضية، لضمان إعداد العناصر الدولية بشكل جيد قبل السفر إلى الجزائر والمشاركة في البطولة.

وحرص كل من أيمن علي حسن – رئيس الاتحاد المصري للدراجات، وهاني سعيد – عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخبات الطريق، ونشأت عبد السلام – المدير الإداري للمنتخبات، على الالتقاء بأفراد المنتخب ومؤازرتهم قبل التوجه إلى مطار القاهرة الدولي، للسفر إلى الجزائر وتمثيل مصر في البطولة.

وطالب رئيس الاتحاد المصري للدراجات أفراد البعثة ببذل أقصى جهد، وتقديم أفضل أداء، والمنافسة على لقب البطولة من أجل رفع العلم المصري والتتويج بالميدالية الذهبية.