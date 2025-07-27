جدول مباريات الأهلي في الموسم الجديد للدوري المصري 2025-2026

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأحد، قرعة مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026، بنظام مختلف.

وأسفرت القرعة عن خوض فريق الأهلي تحت قيادة مدربه البرتغالي خوسيه ريبيرو، عددًا من المواجهات القوية، تبدأ بمواجهة مودرن سبورت.

ويقام الموسم الجديد من الدوري بنظام مختلف، حيث يتكون من مرحلة أولى بنظام الدور الواحد بين 21 فريقًا، قبل أن يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين؛ الأولى تضم الفرق السبعة الأوائل للمنافسة على اللقب، والثانية تضم 14 فريقًا يتنافسون لتفادي الهبوط، على أن يهبط 4 أندية بنهاية الموسم، ويصعد 3.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الجديدة يوم 8 أغسطس 2025، وتستمر حتى نهاية شهر مايو 2026.

وفيما يلي جدول مباريات الأهلي:

الجولة الأولى - الأهلي ضد مودرن سبورت، على ملعب استاد القاهرة.

الجولة الثانية - الأهلي ضد فاركو، على ملعب استاد القاهرة.

الجولة الثالثة - الأهلي ضد غزل المحلة، على استاد المحلة.

الجولة الرابعة راحة بسبب العدد الفردي لفرق الدوري الممتاز هذا الموسم.

الجولة الخامسة - الأهلي ضد بيراميدز، على استاد القاهرة.

الجولة السادسة: الأهلي ضد إنبي، على استاد المقاولون العرب.

الجولة السابعة: الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، على استاد القاهرة.

الجولة الثامنة: الأهلي ضد حرس الحدود، على ملعب برج العرب.

الجولة التاسعة: الأهلي ضد الزمالك، على استاد القاهرة.

الجولة العاشرة: الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية، على ملعب السويس الجديد.

الجولة الحادية عشر: الأهلي ضد الاتحاد السكندري، على استاد القاهرة.

الجولة الثانية عشر: الأهلي ضد بتروجيت على ملعب الكلية الحربية.

الجولة الثالثة عشر: الأهلي ضد المصري، على ملعب برج العرب.

الجولة الرابعة عشر: الأهلي ضد الإسماعيلي، على ملعب برج العرب.

الجولة الخامسة عشر: الأهلي ضد طلائع الجيش، ملعب الكلية الحربية.

الجولة السادسة عشر: الأهلي ضد وادي دجلة، على استاد القاهرة.

الجولة السابعة عشر: الأهلي ضد البنك الاهلي، استاد القاهرة.

الجولة الثامنة عشر: الأهلي ضد الجونة، ملعب استاد القاهرة.

الجولة التاسعة عشر: الأهلي ضد سموحة، ملعب برج العرب.

الجولة العشرين: الأهلي ضد زد، استاد القاهرة.

الجولة الـ الواحدة والعشرين: الأهلي ضد المقاولون العرب، استاد المقاولون العرب.