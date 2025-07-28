فكر قبل ما تضغط على تجاهل.. 5 مخاطر تهدد رافضي تحديث برامج الهاتف والحاسوب

تستغرق تحديثات البرامج وقتًا طويلًا، وقد تأتي في أوقات غير مناسبة، ومع ذلك، يجب تثبيت تحديثات البرمجيات في أسرع وقت ممكن، سواء تعلق الأمر بجهاز حاسوب أو هاتف جوال أو بنظام التشغيل أو تطبيق معين.

مخاطر عدم تحديث البرامج

المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات بألمانيا أوصى بمتابعة التحديثات دائمًا وعدم تجاهل الإشعارات أو النقر على “تجاهل” من دون تفكير، كما ينبغي التحقق من إعدادات البرامج لمعرفة ما إذا كان يمكن تفعيل التحديثات التلقائية.

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وحذر خبراء المكتب مَن يؤجل التحديثات أو يهملها تماما بأنه يعرّض نفسه للمخاطر الخمسة التالية:

مخاطر عدم تحديث برامج الهاتف أو الحاسب

ثغرات أمنية سهلة للقراصنة: عدم تحديث البرامج يجعل من السهل على القراصنة إصابة الأجهزة ببرمجيات خبيثة والوصول إلى بيانات ومعلومات حساسة.

سرقة أو تدمير البيانات: يمكن للبرمجيات الخبيثة أن تسرق أو تعدّل أو تمحو بياناتك الشخصية من الحواسيب أو الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية.

إضعاف أداء الجهاز: يمكن لإصابة الجهاز بالبرمجيات الخبيثة أن تؤدي إلى انخفاض كبير في أدائه أو حتى إلى تعطله بالكامل.

سرقة الهوية: تُمكن الثغرات الأمنية القراصنة من سرقة بيانات الدخول إلى حسابات المستخدمين، واستخدام الهوية الرقمية في أعمال احتيالية.

التجسس على الحسابات المصرفية: تتيح الثغرات للقراصنة أيضا فرصة التجسس على بيانات الحسابات البنكية أو بطاقات الائتمان واستخدامها بشكل غير قانوني، بحسب دي بي إيه.

5 طرق لحماية جهازك

في ظل تزايد التهديدات، من المهم أن تبقى مواكبا لأحدث الأساليب لحماية بياناتك وجهازك، اتبع هذه النصائح لتقليل مخاطر التعرض للاختراق، وضمان أمان معلوماتك الشخصية:

1- استخدام برامج أمان: قم بتثبيت برامج أمان الهواتف المحمولة القادرة على اكتشاف ووقف التطبيقات الخبيثة.

2- تحقق من المراجعات: قبل تنزيل أي تطبيق، تحقق من عدد المراجعات، إذ قد يشير عدد المراجعات المنخفض إلى أن هذه التطبيقات قد تكون مشبوهة أو تحتوي على برامج ضارة.

3- تجنب المتاجر غير الرسمية: استخدم متجر Google Play لتنزيل التطبيقات، وتجنب التحميل من مواقع الويب أو المتاجر الأخرى.

4- إدارة كلمات المرور: اعتمد على مدير كلمات مرور لإنشاء كلمات مرور فريدة لكل حساب لضمان حماية أفضل.

5- تفعيل المصادقة متعددة العوامل: خاصة على الحسابات الحساسة مثل الحسابات المالية أو البريد الإلكتروني، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان.