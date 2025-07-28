المفروض يجروا وراه.. رضا عبد العال يرشح لاعب مفاجأة للانتقال إلى الأهلي

رشح رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، لاعبًا مميزًا للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “تن”: "النادي مفروض يجري على لعيب زي ياو أنور، مهاجم البنك الأهلي للتعاقد معه".

وأضاف: “ياو أنور، فارق جدًا مع نادي البنك الأهلي في الموسم الماضي، وكان له دورً كبيرًا في منافسة الفريق على المربع الذهبي”.

وتابع: "ياو أنور، لاعب مميز ويستحق أن يكون هناك صراع بين أندية الدوري على التعاقد معه".

ودعم الأهلي صفوفه في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع أكثر من لاعب، على رأسهم أحمد مصطفى “زيزو”، محمود حسن "تريزيجيه"، محمد سيحات، ياسين مرعي، محمد شريف، محمد شكري، أحمد رمضان “بيكهام”.