الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن الشرطة التايلاندية، بسقوط 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك.

وأفادت بلدية بانكوك، بأن حصيلة ضحايا الزلزال الذي تسبب في انهيار مبنى هيئة الرقابة والمراجعة العامة في عاصمة تايلاند ، ارتفعت إلى 86 قتيلا، فيما لا يزال 8 أشخاص في عداد المفقودين، وفق ما ذكرت آر تي.



وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث لإزالة الأنقاض من مبنى مكون من 30 طابقا في منطقة تشاتوتشاك شمال المدينة لاستكمال البحث عن عمال البناء الذين كانوا يعملون في الموقع.

خلال عملية البحث والإنقاذ، تم العثور على 86 جثة من وتم تحديد هويات أصحابها، وتستمر عمليات البحث عن باقي المفقودين.

وتأثرت تايلاند أيضا بالزلزال، حيث شعر السكان بهزات أرضية قوية في بانكوك وضواحيها، وكذلك في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى والجنوبية.