نصف مليار يورو.. هل يتعرض ليفربول لعقوبة بسبب صفقاته الصيفية؟

سلط تقرير صحفي، الضوء على ميركاتو ليفربول الاستثنائي وإنفاقه الضخم لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت"، فقد استثمر الريدز بالفعل 333 مليون يورو، لكن من الممكن أن يصل المبلغ إلى ما يقارب 500 مليون يورو مع تخصيص 175 مليون يورو لضم السويدي إيزاك من نيوماكسل.

هل يٌعاقب ليفربول بسبب صفقاته الصيفية؟

وأضاف: “مع ذلك، لا يواجه أبطال إنجلترا أي مشاكل في اللعب المالي النظيف، سواءً وفقًا للوائح الدوري الإنجليزي الممتاز أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. كيف يُمكن ذلك”.

وتابعت أن ليفربول هو الأكثر إنفاقًا في أوروبا، حيث أنفق 333 مليون يورو، بما في ذلك 136 مليون يورو جعلت فلوريان فيرتز أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرغب في إنفاق 150 مليون يورو أخرى، وربما حتى 175 مليون يورو، للحصول على ألكسندر إيزاك، المهاجم السويدي البالغ من العمر 25 عامًا، والذي سجل 44 هدفًا في الموسمين الماضيين، والذي يرغب بشدة في مغادرة نيوكاسل، بحسب الصحيفة.