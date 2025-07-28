3 علامات تدل على نقص المغنيسيوم

يصنف البوتاسيوم على أنه نوع من المعادن، كما أنه يعد من أهم أنواعها، أيضا ضمن هذه الفئة هي الكالسيوم والكلور والفوسفور والمغنيسيوم والصوديوم والكبريت، حيث ان البوتاسيوم هو أيضا المنحل بالكهرباء، وهو معدن يحمل شحنة كهربائية، وهذا يساعد جزئيا على تفسير سبب أهمية المعادن في القدرات العصبية.

من أهم علامات نقص المغنيسيوم

- التعب.

- فقدان الشهية.

- تشنجات عضلية.

- غثيان.

- الضعف والتعب.

-خفقان القلب:

البوتاسيوم لتنظيم ضغط الدم، و يؤثر ضغط الدم بشكل مباشر على معدل ضربات القلب ، مما يعني أن المستويات الكافية من البوتاسيوم مهمة لمعدل ضربات القلب لدينا، و يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات البوتاسيوم إلى عدم انتظام ضربات القلب وحتى خفقان القلب.

-الطنين في الأذنين:

بما أن البوتاسيوم له تأثير على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ، فإن المستويات غير الكافية من البوتاسيوم يمكن أن تؤدي بشكل غير مباشر إلى طنين الأذنين، وهذه غالبا ما تكون أعراض ثانوية من عدم انتظام ضربات القلب أو خفقان القلب، ويمكن الحفاظ على مستويات صحية من استهلاك البوتاسيوم بالفعل مع مشكلتين تتعلق بنقص البوتاسيوم.

إذا لم يتم علاج نقص المغنيسيوم، فقد تسوء الأمور، ويمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم الشديد إلى

- عدم انتظام ضربات القلب.

- التنميل والوخز.

- نوبات قلبية.

المصدر ..boldsky