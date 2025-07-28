قرار غير موفق.. ناقد يفتح النار على مارسيل كولر بسبب أليو ديانج

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي قرار خروج أليو ديانج لاعب النادي الأهلي للإعارة .

وقال فتحي سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"خروج أليو ديانج للإعارة واحدة من أخطاء الجهاز الفني السابق للأهلي وقرار غير موفق تماماً من مارسيل كولر.. خصوصاً إن اللاعب كان في حالة جيدة جداً ومركزه وطريقة لعبه مهمة ومفيدة جداً لأي فريق.. وبالتأكيد الأهلي سيكون حريص علي تجديد عقد ديانج لأن اللاعب ليس له مثيل فى الدوري المصري.".



أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بنجم الأهلي أليو ديانج في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و شارك الدردير صورة ل أليو ديانج و علق عليها :" الأهلي بيملك جوهره".



استقر محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، على بدء مفاوضات تجديد عقد لاعب الوسط المالي أليو ديانج، عقب انتهاء معسكر الفريق الخارجي في تونس، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2025 – 2026، وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة القلعة الحمراء في ربط اللاعب بعقد طويل الأمد، خاصة مع تصاعد اهتمام الأندية الخليجية بالتعاقد معه.



عروض خليجية قوية وقرار حاسم من إدارة الأهلي

تلقى ديانج عدة عروض رسمية من أندية خليجية، أبرزها الخلود والحزم السعوديين، والوكرة القطري، والتي أبدت جميعها رغبة جادة في ضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن إدارة الأهلي اتخذت قرارًا نهائيًا برفض كافة العروض، مؤكدة تمسكها ببقاء ديانج كعنصر أساسي ضمن الفريق، خاصة في ظل حاجة المدير الفني خوسيه ريبيرو لخدماته الفنية في الموسم المقبل.

مفاوضات التجديد

ينتهي عقد أليو ديانج بنهاية الموسم المقبل، ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ بداية من الانتقالات الشتوية القادمة، وهو ما يدفع الأهلي للإسراع بملف التجديد، وتسعى الإدارة لتجديد التعاقد مع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم إضافية، مع تعديل راتبه بالشكل الذي يرضيه ويقنعه بالبقاء، خاصة في ظل الإغراءات المالية الكبيرة التي تلقاها من أندية الخليج.