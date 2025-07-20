أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل عرض الحزم السعودي لضم أليو ديانج

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق تفاصيل عرض الحزم السعودي لضم اليو ديانج نجم الاهلي

وأكد شوبير في تصريحات عبر اثير أون سبورت اف ام أن ديانج تلقى عرضا من نادي الحزم السعودي لكن النادي الأهلي رفض بشكل قاطع مشددا على إن ريبيرو لديه اقتناع تام بديانج خاصة في ظل إصابة مروان عطية، الذي أجرى عملية فتاق وغير متاح في الفترة الحالية وبالتالي من المستحيل إن المدير الفني يقوم بالاستغناء عن ديانج

وأضاف شوبير أن ديانج لم يجدد حتى الآن رغم أن الأهلي فتح معه باب التفاوض، لكن ديانج طلب مهلة لحسم موقفه.

وأوضح أن السياسة الجديدة داخل النادي الأهلي حاليًا هي التفاوض مع أي لاعب يرى النادي أنه عنصر مهم، حتى وإن كان متبقي في عقده سنتين أو ثلاث سنوات، وأن الأهلي ليست لديه أي مشاكل مع زيزو، أو جرايديشار، أو إمام عاشور، رغم أن عقودهم ممتدة، إلا أن الإدارة بدأت بالفعل في فتح خطوط التفاوض.