الخارجية الفلسطينية: مؤتمر حل الدولتين في نيويورك يعزز الزخم الدبلوماسي الداعم للقضية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الفلسطينية، قالت إن مؤتمر حل الدولتين في نيويورك يعزز الزخم الدبلوماسي الداعم للقضية الفلسطينية، وندعو جميع دول العالم للمشاركة الفاعلة في إجراءات حماية حل الدولتين وتحقيق السلام.



وأضافت الخارجية الفلسطينية، أننا نؤكد مواصلة العمل لتحويل زخم مؤتمر حل الدولتين بخطوات عملية تنهي الاحتلال، وأن تنفيذ حل الدولتين هو الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "ترامب" أنه من الصعب إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يوجه نداءً للجميع إلى بذل أقصى جهد لوقف الحرب في قطاع غزة وأنه لا يمكن أن تقوم مصر بدور سلبي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وأن الدور المصري شريف ومخلص وأمين ولن يتغير وحريصون على إيجاد حلول لإنهاء الحرب.



وأوضح أن الظروف داخل قطاع غزة أصبحت مأساوية والوضع أصبح لا يطاق، وأن قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات في الأيام العادية، وكنا حريصين على إدخال أكبر حجم من المساعدات لقطاع غزة خلال الشهور الماضية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته للمصريين حول الأوضاع في قطاع غزة، أن معبر رفح هو معبر أفراد وتشغيله لا يرتبط بالجانب المصري فقط بل من الجانب الآخر داخل قطاع غزة، وهناك أكثر من 5 معابر متصلة بقطاع غزة سواء من الأراضي المصرية أو من الأراضي الفلسطينية.