محافظ قنا يبحث شكاوى المواطنين خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي

بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر الديوان العام للمحافظة، عدد من شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز ومدن المحافظة، والعمل على إيجاد حلول جذرية وسريعة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة التقارب مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم.



جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المصالح والإدارات المعنية، الذين شاركوا في بحث الشكاوى والتفاعل المباشر مع أصحابها.

ناقش محافظ قنا، خلال اللقاء ما يقرب من 122 شكوى وطلبا تنوعت موضوعاتها ما بين توفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وشكاوى تتعلق بقطاعات التموين، ومجالس المدن، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، حيث تم التعامل مع كل طلب على حدة، وجرى إصدار توجيهات فورية للجهات المختصة بسرعة دراسة الحالات واتخاذ ما يلزم حيالها.

أكد محافظ قنا، بأن تلك اللقاءات تمثل ركيزة أساسية في نهج الإدارة المحلية الحديثة، التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية.

أضاف عبد الحليم،بأن مكتبه مفتوح دائمًا لاستقبال المواطنين، وأنه يحرص شخصيًا على متابعة الطلبات التي تعرض عليه، إيمانا منه بأهمية الإنصات لهموم الناس والبحث عن حلول مبتكرة وفعالة بعيدا عن القوالب التقليدية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن عددًا من الطلبات تم تلبيتها فورًا، فيما تم تحويل بعض الشكاوى الأخرى للجهات المعنية لدراستها بشكل دقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن، لضمان تحقيق العدالة وتقديم خدمات أفضل لأبناء المحافظة.