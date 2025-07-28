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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

من الساعات إلي أحد أقطاب صناعة السيارات.. قصة نجاح فورد؟

من الساعات إلي أحد أقطاب صناعة السيارات
من الساعات إلي أحد أقطاب صناعة السيارات
إبراهيم القادري

بدأ هنري فورد حياته المهنية بالعمل في إصلاح الساعات ثم انتقل إلى العمل في ورشة آلات، وتعلم أساسيات تصميم الآلات من خلال عمله في إصلاح الساعات، مما ساعده لاحقًا في تطوير مهاراته الميكانيكية.

من الساعات إلي أحد أقطاب صناعة السيارات

وأهتم هنري فورد بالآلات والميكانيكا في وقت مبكر في سن 12 عام، وكان يقضي معظم وقته في متجر آلات صغير قام بتجهيزه بنفسه، وفي عام 1878، عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، بنى محركه البخاري الأول، وبعدها ترك المنزل ليصبح متدرب ميكانيكي في ديترويت عام 1879.

من الساعات إلي أحد أقطاب صناعة السيارات

أول سيارة مركبة صممها هنري فورد

وبعد ذلك تمت ترقيته إلى كبير المهندسين، وسمح له هذا المنصب بالتركيز على تجاربه في محركات الاحتراق الداخلي، مما أدى إلى بناء أول مركبة ذاتية الدفع له في عام 1896.

من الساعات إلي أحد أقطاب صناعة السيارات

ويمكن القول أن عمل فورد في إصلاح الساعات كان بمثابة نقطة انطلاق له نحو عالم الآلات والهندسة، حيث اكتسب المهارات الأساسية التي ساعدته في مسيرته المهنية لاحقًا.

تأسيس شركة فورد للسيارات

وفي عام 1908 قدم هنري فورد نموذج T الذي أحدث ثورة في صناعة السيارات من خلال الإنتاج الضخم على خط التجميع، وبفضل خط التجميع، تمكن من خفض تكلفة إنتاج السيارة بشكل كبير، مما جعلها في متناول عامة الناس.

من الساعات إلي أحد أقطاب صناعة السيارات

وفي ذلك الوقت أنتجت شركة فورد أكثر من 15 مليون سيارة من طراز T بحلول عام 1927، وأطلق على شركة فورد سيارة القرن في عام 1999 من قبل لجنة من خبراء السيارات.

والجدير بالذكر ان هنري فورد من رواد الفكر الصناعي، حيث آمن بضرورة الإنتاج الضخم لخفض التكاليف وزيادة الإنتاج، وآمن أيضًا بضرورة دفع أجور عادلة للعمال من أجل تحسين مستوى معيشتهم وزيادة الإنتاجية، وكان ذلك بسبب تأثر بفلسفة "الفوردية" وهي فلسفة اقتصادية تقوم على مبادئ الإنتاج الضخم والأجور المرتفعة.

من الساعات إلي أحد أقطاب صناعة السيارات

وفاه هنري فورد 

وتوفي هنري فورد في عام 1947 عن عمر يناهز 83 عام في منزله في ديربورن، بمشيجان، ويعتبر هنري فورد رائد في مجال صناعة السيارات ومؤسس لشركة فورد للسيارات التي لا تزال واحدة من أكبر أقطاب صناعة السيارات في العالم. 

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