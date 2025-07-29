ضبط المتسبب.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة ربة منزل نتيجة حادث سير بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول عدة منشورات تضمنت وفاة ربة منزل نتيجة حادث سير بالقاهرة وفرار مرتكب الواقعة.

فى إطار كشف ملابسات عدة منشورات تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت وفاة ربة منزل نتيجة حادث سير بمنطقة المقطم بالقاهرة وفرار مرتكب الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفاة ومصابين بدائرة القسم ..

بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول (قائد سيارة "بدون رخصة قيادة" - مقيم بدائرة القسم " تفوح من فمه رائحة مواد كحولية" تم ضبطه فى حينه) طرف ثان (قائد دراجة نارية "مصاب بسحجات وكدمات بالجسم وإشتباه نزيف بالمخ "- ويستقلها رفقته زوجته "توفيت متأثرة بإصابتها " ونجلهما سن 3 سنوات "مصاب بكسر بالقدم") وكذا (سيارة متوقفة بجانب الطريق – قيادة محاسب) .. وذلك لإختلال عجلة القيادة بيد الأول مما أدى إلى إصطدامه بالدراجة النارية وعقب ذلك إصطدم بالسيارة المتوقفة بجانب الطريق ، مما أدى لدفع السيارة وإصطدامها بـ 4 أشخاص "بهم إصابات متفرقة بالجسم" حال توقفهم أمامها.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.