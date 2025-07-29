مواصفات أحدث منتجات إنفينيكس العالمية

أعلنت شركة Infinix عن إطلاق هاتفها الجديد NOTE 50S، الذي يتميز بشاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة، مع دعم لتردد يصل إلى 144Hz، مما يوفر تجربة سلسة ومثالية لمحبي الألعاب وصناع المحتوى.

الهاتف مزود بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع قدرات تصوير احترافية، ودعم لتصوير الفيديو بدقة 4K، مما يجعله خياراً مثالياً لعشاق التصوير. كما يأتي الهاتف بذاكرة RAM ممتدة تصل إلى 16 جيجابايت، إلى جانب تقنية تخزين UFS2.2، مما يضمن أداءً سريعاً واستجابة فائقة.

الهاتف مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات جيل الشباب، مع التركيز على تقديم تجربة استخدام متكاملة تجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات التقنية المتقدمة. الشاشة فائقة الجودة، والكاميرا الاحترافية، بالإضافة إلى الأداء السريع، تجعل الهاتف خيارًا مميزًا في فئته.

وتواصل Infinix تعزيز مكانتها كشركة رائدة عالميًا، من خلال تقديم هواتف ذكية تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والجودة العالية. هاتف NOTE 50S يعكس التزام الشركة بتقديم منتجات تلبي احتياجات المستخدمين بأعلى المعايير.