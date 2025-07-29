علاقة شكل الأسنان بملامح الشخصية والطاقة النفسية .. خبيرة توضح

قالت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، إن ملامح الأسنان ليست مجرد مظهر جمالي، بل تعكس في كثير من الأحيان سمات الشخصية وأنماط الطاقة النفسية لدى الأفراد، مشيرة إلى أن بعض التعديلات التجميلية قد تؤثر سلبًا على توازن الشخص النفسي والتواصلي.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الأشخاص الذين تظهر لثتهم أثناء الضحك يتميزون بشخصية اجتماعية مرحة، ولديهم قدرة عالية على التفاعل الإيجابي مع من حولهم، مشيرة إلى أن بعض الفتيات يلجأن إلى الفيلر لإخفاء هذه الابتسامة، إلا أن هذا التعديل قد يؤدي إلى انعكاسات غير متوقعة مثل الانطواء وقلة التواصل.

وأكدت أن هناك فرقًا جوهريًا بين تعديل تجميلي يعزز التواصل والثقة بالنفس، وبين تعديل يخل بالتوازن الداخلي ويقلل من التفاعل الاجتماعي.

وأوضحت أن الأشخاص ذوي الأسنان البارزة أو ما يُعرف بالـ"ضب" غالبًا ما يتسمون بالحدة في الطبع، ويمتلكون شخصية قيادية، كما أنهم يتمسكون بآرائهم بإصرار وقد يصل الأمر إلى العناد.

وأشارت إلى أن الأسنان المدببة تشير إلى شخصية هجومية واندفاعية، بينما الأسنان المربعة الشكل تدل على الواقعية والتنظيم، حيث تعكس تلك الزوايا الحادة في الأسنان طبيعة منظمة ومتحكمة.

ولفتت إلى أن الأسنان الطويلة تعبر عن الكاريزما والتأثير القوي في الآخرين، ولذلك يسعى كثير من المشاهير إلى تطويل أسنانهم من خلال التجميل، فيما توحي الأسنان القصيرة بالخجل والحساسية الزائدة.