أستاذ طب نفسي يحذر من تزايد ساعات البقاء على السوشيال ميديا: تصيب بالاكتئاب

كشف الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر أن هناك تقلبات مزاجية قد تصل لمرحلة الخطر على الإنسان، وقال التقلبات المزاجية هي تغيّرات سريعة أو غير متوقعة في الحالة النفسية أو المشاعر كموج البحر .

وتابع في حديثه في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة "CBC"، مع مها بهنسي، ومنى عبدالغني: " الشخص ممكن يكون فرحان فجأة يزعل، أو حاسس بطاقة وبعد شوية يبقى متعب ومش طايق حاجة، من غير سبب واضح ".

وأكمل حديثه أن هناك تقلبات طبيعية يمر بها كل شخص، ويتم التخلص منها بشكل طبيعي وهادي ولكن التقلبات الخطيرة تلك التي تكون سريعة وطويلة هنا من الضروري التدخل العلاجي.

وحذر المهدي من خطورة السوشيال ميديا في إصابة الكثير بالتقلبات المزاجية، وتحويلها لإدمان شديد، موضحًا أن المدة المحددة للبقاء على السوشيال هي ساعة واحدة فقط في اليوم، خوفاً من الإصابة بالإكتئاب أو أي أعراض نفسية، حيث أن الأمر قد يصل للانتحار في بعض الحالات.