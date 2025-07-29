نائب رئيس الوزراء: 38 ألف طبيب مصري تم توفيرهم من أجل التعامل مع مصابي غزة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن تم توفير كل الأطقم الطبية اللازمه للتعامل مع رحله الحالات القادمه من غزة، مضيفا أن 300 مستشفى في مصر مجهزه على اعلى مستوى من اجل المصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن اكثر من 150 سيارة اسعاف مجهزه مستعده للتعامل مع كل القادمين من المصابين من غزة.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن 38 ألف طبيب مصري تم توفيرهم من اجل التعامل مع المصابين الجرحى القادمين من قطاع غزة.

وأشار إلى أن تم تطعيم كل الاطفال القادمين انقطاع غزه عبر معبر رفح.