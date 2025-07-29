صبري عبد المنعم يكشف عن تعرضه لوعكة صحية مجدداً

كشف الفنان صبري عبد المنعم عن تعرضه لوعكة صحية مجدداً.

وقال صبري عبد المنعم في مداخله هاتفيه لموقع صدى البلد الاخباري “ انا الحمد لله بخير وموجود في المنزل حالياً، و لكن جالي فيرس في الجيوب الأنفية ، تعبان باخد أدوية و مضاد كثير ، ادعولي ”

يذكر أن آخر أعمال الفنان صبري عبد المنعم في السينما فيلم في عز الظهر و الذي يعرض حالياً في السينمات



يذكر أن أبطال فيلم فى عز الظهر

الفيلم من إخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم المصريين والعرب، من بينهم إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ساندرا ديفا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد، أحمد علي، صبري عبد المنعم ، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من ضيوف الشرف".











