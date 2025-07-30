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لو الفيزا ضاعت أو اتسرقت.. خطوات استرجاعها وحماية أموالك من النصب الإلكتروني
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو الفيزا ضاعت أو اتسرقت.. خطوات استرجاعها وحماية أموالك من النصب الإلكتروني

فيزا
فيزا
محمد غالي

يتعرض العديد من المواطنين يوميا لمواقف صعبة تتعلق بفقدان أو سرقة بطاقات الائتمان البنكية، المعروفة بالفيزا، والتي تعد وسيلة أساسية لإجراء المعاملات المالية اليومية، سواء في الشراء أو السحب أو الدفع الإلكتروني.

ومع تزايد عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، بات من الضروري معرفة التصرف السليم لحماية رصيدك البنكي ومنع أي استخدام غير مشروع للبطاقة.

بطاقة ميزة المدفوعة مقدما

في حال فقدان البطاقة البنكية أو سرقتها، يجب اتخاذ الإجراءات التالية بسرعة لحماية الحساب ومنع أي ضرر مالي:


اتصل بخدمة العملاء فورا: تواصل مع رقم الكول سنتر الخاص بالبنك لإبلاغهم بسرقة أو فقد البطاقة وطلب إيقافها على الفور.


أكد هويتك: سيطلب منك بعض المعلومات مثل الاسم، العنوان، ورقم البطاقة إن أمكن، إلى جانب بعض الأسئلة السرية للتأكد من أنك صاحب الحساب.


استخرج بطاقة جديدة: توجه لأقرب فرع للبنك وقدم طلبا للحصول على بطاقة بديلة. وتستغرق العملية عادة من أسبوع إلى أسبوعين حسب سياسة البنك.


إبلاغ إلكتروني: بعض البنوك تتيح إمكانية الإبلاغ عن فقدان البطاقة من خلال مواقعها الإلكترونية أو تطبيقاتها الرسمية.


بلاغ في قسم الشرطة: في حال السرقة، من الأفضل تحرير محضر رسمي في قسم الشرطة لحفظ حقوقك القانونية.

لتأمين حسابك البنكي.. نصائح مهمة لازم تعمل بيها

تأمين بيانات بطاقتك أمر في غاية الأهمية، ويجب اتباع النصائح التالية لتقليل فرص الاختراق أو الاحتيال:
ما تكررش نفس الباسورد: استخدم كلمات مرور مختلفة لكل حساب أو بطاقة، وابتعد عن الكلمات السهلة أو المتوقعة.
استخدم كلمات مرور قوية: يفضل أن تحتوي كلمة المرور على حروف كبيرة وصغيرة، أرقام، ورموز.
احتفظ بالبيانات لنفسك: لا تشارك بيانات البطاقة أو كلمة المرور مع أي شخص، وغير كلمة السر بانتظام.

خطوات للوقاية من فقدان البطاقة

لحماية بطاقتك البنكية من الضياع أو السرقة مستقبلا، ينصح الخبراء بالآتي:
راجع معاملاتك باستمرار: راقب كشوف الحساب بشكل دوري للتأكد من صحة كل العمليات المسجلة.
احفظ بياناتك في مكان آمن: لا تكتب رقم البطاقة أو بياناتها على ورق سهل الوصول إليه.
احذر المكالمات المشبوهة: لا تفصح عن بيانات بطاقتك عبر الهاتف إلا إذا كنت أنت من أجريت المكالمة، وتأكد من عدم وجود من يستمع.
قلل عدد البطاقات معك: احمل فقط البطاقات التي تحتاجها يوميا، واحتفظ بالباقي في مكان مؤمن.
تخلص من البطاقة القديمة بشكل آمن: قطع البطاقة لقطع صغيرة خاصة الجزء الذي يحتوي على البيانات السرية قبل التخلص منها.
سجل بيانات البطاقة في ملف خاص: احتفظ بنسخة آمنة من بيانات البطاقة مثل الرقم وتاريخ الانتهاء ورقم خدمة العملاء، لاستخدامها عند الحاجة للإبلاغ أو الاستبدال.

فيزا بطاقه بنكيه حمايه الفيزا من السرقه

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