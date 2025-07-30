مصرع طفل غرقًا أثناء الاستحمام في ترعة هربًا من حرارة الجو بسوهاج

شهد مركز سوهاج واقعة مأساوية، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في إحدى الترع المجاورة لمسكنه، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.

وقد تم انتشال جثمان الطفل بواسطة قوات الإنقاذ النهري، ونُقل إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء د. حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بغرق طفل في ترعة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يُدعى أحمد ي.ق.ع، 12 عامًا، طالب، ويقيم بذات الناحية. وبمناظرة الجثة، لم تُلاحظ أية إصابات ظاهرية.

وأكد والد الطفل، ويبلغ من العمر 54 عامًا، ويعمل فني كهرباء، أن نجله كان يستحم في الترعة القريبة من المنزل، ونظرًا لعدم إجادته السباحة، جرفه التيار مما أدى إلى غرقه. كما أوضح أنه لا يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة نجله، ونفى وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بواسطة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.