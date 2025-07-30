محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي بهذه الطريقة .. شاهد

احتفل الفنان محمد محسن، بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلّق محمد محسن على الصور، وكتب: “أسعد عيد ميلاد لحبيبتي هبة مجدي”.

هبة مجدي وزوجها

وكانت قد شاركت الفنانة هبة مجدي، صورًا من إطلالتها من العرض الخاص لفيلم استنساخ على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلقت عليها: “من العرض الخاص لفيلم استنساخ بدور العرض يارب يعجبكم”.

وظهرت هبة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت بليزر باللون البيج، مع بنطلون جينز فاتح، ونسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي، ولم تبالغ في وضع الاكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية اختارت هبة مجدي وضع القليل من المكياج وبألوان هادئة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.