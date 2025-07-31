أخبار التكنولوجيا |هواتف غير مؤهلة لتحديث Android 16.. وأفضل جهاز ألعاب في 2025

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تنافس سامسونج وبأسعار معقولة.. جوجل تستعد لإطلاق Pixel 10 Pro Fold

قبل أسابيع قليلة من الكشف الرسمي عن سلسلة هواتف Pixel 10، ظهرت تفاصيل أسعار الهواتف القادمة على الإنترنت.

ولا يقتصر التسريب على تلميحات حول الأسعار العالمية، بل يُشير أيضًا إلى عروض إطلاق محتملة ومواصفات متوقعة.

ومن المقرر أن تُطلق جوجل سلسلة هواتف Pixel 10 في 20 أغسطس خلال فعالية "صنع بواسطة جوجل".

بمواصفات احترافية ..إليك أفضل جهاز ألعاب في 2025

أطلقت شركة أيسر جهاز نيترو لايت 16 في الهند، مستهدفةً اللاعبين والطلاب ومنشئي المحتوى الذين يبحثون عن أداء عالٍ في جهاز محمول. ينتمي هذا الكمبيوتر المحمول، مقاس 16 بوصة، إلى سلسلة لايت من أيسر، ويجمع بين تصميم خفيف الوزن وعتاد قوي للألعاب.

هواتف غير مؤهلة لتحديث Android 16 .. هل موبايلك منهم؟

يستمتع مستخدمو جوجل بيكسل بنظام أندرويد 16 منذ أكثر من شهر، ولكنه لم يصل بعد إلى أجهزة العلامات التجارية الأخرى وفي المقابل، وعدت Realme بأن تكون من أوائل العلامات التجارية التي تُقدم التحديث إلى أجهزتها الرئيسية. هذا يعني أيضًا أن الطرازات متوسطة السعر والأرخص ستحصل على التحديث بشكل أسرع من المعتاد.

سباق الطي الثلاثي يشتعل.. هل تخطف هواوي الأضواء مجدداً مع Mate XT 2؟

ربما تخطط شركة هواوي لسرقة الأضواء من آبل بإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي.

تشير شائعة جديدة إلى أن هاتف Mate XTs ثلاثي الطي من الجيل القادم قد يُطرح في نفس أسبوع إطلاق سلسلة iPhone 17، بل ويتفوق على iPhone Fold القادم

قبل الإطلاق الرسمي .. إليك أهم مواصفات جهاز Galaxy Tab S11 اللوحي

من المتوقع أن يكون جهاز سامسونج اللوحي القادم جالاكسي تاب إس 11 ألترا جهازًا لوحيًا قويًا آخر، حيث كشفت العديد من التسريبات عن وجود بطارية أكبر قليلًا وتصميم أكثر أناقة. ورغم أن هذه التحديثات تبدو متواضعة نظريًا، إلا أنها قد تُترجم إلى مزايا ملموسة في الاستخدام اليومي.