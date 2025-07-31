أعلنت شركة دينزا عن طرازها الجديد دينزا D9 موديل 2025 في الإمارات ، وتنتمي D9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية، وتظهر D9 بتصميم عصري وجذاب .

دينزا D9 موديل 2025

محرك دينزا D9 موديل 2025

تستمد دينزا D9 موديل 2025 قوتها من بطارية BYD Blade LFP سعة 103.6 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 600 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتنتج قوة 308 حصان، وعزم دوران 360 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من السكون في مدة 6.9 ثانية .

دينزا D9 موديل 2025

أبعاد دينزا D9 موديل 2025

تتوافر دينزا D9 موديل 2025 داخل سوق السيارات الإماراتي بطول 525 مم، وعرض 196 مم، وارتفاع 192 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 311 مم .

مواصفات دينزا D9 موديل 2025

دينزا D9 موديل 2025

زودت سيارة دينزا D9 موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية π-Motion، وبها شبكة أنيقة، وبها خطوط انسيابية، وبها مصابيح LED أمامية ذكية مع تقنية الإضاءة الترحيبية، وبها أبواب منزلقة كهربائية لسهولة الدخول والخروج، وبها جنوط رياضية مقاس 18 بوصة منخفضة مقاومة الهواء، ومقاعد كابتن في الصف الثاني، وبها خاصية التدليك والتهوية والتدفئة، وبها مساند الأرجل الكهربائية، وبها طاولة قابلة للسحب، وبها ثلاجة مدمجة بدرجة حرارة من -6 حتى 50°C، وفتحة سقف بانوراما، وبها مواد فاخرة من الجلد الطبيعي، وبها لمسات خشبية حقيقية .

دينزا D9 موديل 2025

بالاضافة إلي ان سيارة دينزا D9 موديل 2025، شاشة وسطية مقاس 15.6 بوصة عالية الدقة، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة، وبها نظام DENZA Link الذكي ، وبها Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها واي فاي مدمج، وبها OTA تحديثات لاسلكية، وبها نظام صوتي Dynaudio مكون من 14سماعة بجودة Hi-Fi، ومثبت سرعة متكيف ACC، والفرملة التلقائية AEB، ومساعد الحفاظ على المسار، ومراقبة النقاط العمياء BSD، وكاميرات 360° مع رؤية بانوراما ثلاثية الأبعاد، ونظام التعرف على إشارات المرور .

دينزا D9 موديل 2025

سعر دينزا D9 موديل 2025 في الإمارات

الفئة الأولي من دينزا D9 موديل 2025 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 247 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من دينزا D9 موديل 2025 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 270 ألف درهم إماراتي .