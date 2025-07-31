مصر للطيران تنفذ تجربة إخلاء في مجمع قرية البضائع بمطار القاهرة

أعلنت شركة مصر للطيران للشحن الجوي عن تنفيذ تجربة إخلاء تدريبية بمجمع بضائع القاهرة، بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي وهيئة الطاقة الذرية، وشركة مصر للطيران للخدمات الطبية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمجابهة الأزمات والطواري.

من المقرر أن تشارك في تجربة الطوارئ التي ستقام يوم الخميس المقبل الموافق 7 أغسطس، الجهات الأمنية المعاونة، حيث ستكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.

وتهيب شركة مصر للطيران، بعملائها الكرام العلم بأن العمل سيتوقف بشكل كامل بمجمع بضائع القاهرة خلال الفترة المحددة عاليه، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ التجربة.

أكدت مصر للطيران على أهمية الالتزام بتعليمات فرق العمل المختصة والتعاون الكامل لضمان نجاح التجربة وتحقيق أهدافها المنشودة.