عمرو الجزار: تظاهرات الإخوان في تل أبيب تؤكد تعاونهم الصريح مع الاحتلال

أكد المحلل السياسي عمرو الجزار أن التظاهرات التي نظمتها جماعة الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب، ورفعهم أعلام إسرائيل، تأتي في سياق "مسلسل ممنهج" ينفذه التنظيم الدولي للجماعة، بهدف استهداف الدولة المصرية وتشويه صورتها.

وأوضح الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن هذه التصرفات ليست جديدة على الجماعة التي وصفها بـ"الإرهابية"، مشيرًا إلى أنها تعمل منذ عقود على محاربة الدولة المصرية بمختلف السبل، مضيفًا: "ما نراه اليوم ليس سوى الوجه القبيح للجماعة، التي لم تعد تخفي تعاونها الواضح والصريح مع المحتل الإسرائيلي".

وأضاف أن المشهد في الداخل الفلسطيني المحتل، وما شهده من تظاهرات رُفعت خلالها أعلام إسرائيل، يمثل "أعلى درجات الفجاجة السياسية"، معتبرًا أن ما جرى هو بمثابة إقرار ضمني من التنظيم الدولي للإخوان بتطبيع العلاقة مع الاحتلال، وتخليهم عن الشعارات التي طالما استخدموها للترويج للقضية الفلسطينية.

وشدد الجزار على أن هذا السلوك يكشف التناقض الكبير بين خطاب الجماعة وواقع تحركاتها، مؤكدًا أن التنظيم الدولي للإخوان بات يتحرك ضمن أجندات لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية أو بمصالح الشعوب العربية، بل تصب فقط في استهداف مصر وتشويه مواقفها القومية.