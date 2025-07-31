قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تأمر بتشريح جثمان عم الفنانة أنغام
محمد أبو العينين عن سر وفاء العمال: الولاء بيتربى.. إحنا مبنسبشي فرد لوحده
مبينساش وعوده.. مارسيل كولر يوجه رسالة للنادي الأهلي
موعد مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة
محمد أبو بكر بعد ضبط أم مكة وأم سجدة : دعائي استجيب لتنقية المجتمع
موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم
ردا على التصعيد الروسي.. ترامب يصدر توجيهات بنشر غواصتين نوويتين |ماذا سيحدث؟
شريكي اتهمني بالجنون.. محمد أبو العينين يكشف كواليس إنشاء أول مصنع سيراميك في مصر
النائب محمد أبو العينين: تمثيل الشعب شرف ومسؤولية والصناعة مفتاح التقدم
علي جمعة: مرافقة النبي في الجنة لا تكون إلا بكثرة السجود
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو الجزار: تظاهرات الإخوان في تل أبيب تؤكد تعاونهم الصريح مع الاحتلال

عمرو الجزار المحلل السياسي
عمرو الجزار المحلل السياسي
علي مكي

أكد المحلل السياسي عمرو الجزار أن التظاهرات التي نظمتها جماعة الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب، ورفعهم أعلام إسرائيل، تأتي في سياق "مسلسل ممنهج" ينفذه التنظيم الدولي للجماعة، بهدف استهداف الدولة المصرية وتشويه صورتها.

وأوضح الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن هذه التصرفات ليست جديدة على الجماعة التي وصفها بـ"الإرهابية"، مشيرًا إلى أنها تعمل منذ عقود على محاربة الدولة المصرية بمختلف السبل، مضيفًا: "ما نراه اليوم ليس سوى الوجه القبيح للجماعة، التي لم تعد تخفي تعاونها الواضح والصريح مع المحتل الإسرائيلي".

وأضاف أن المشهد في الداخل الفلسطيني المحتل، وما شهده من تظاهرات رُفعت خلالها أعلام إسرائيل، يمثل "أعلى درجات الفجاجة السياسية"، معتبرًا أن ما جرى هو بمثابة إقرار ضمني من التنظيم الدولي للإخوان بتطبيع العلاقة مع الاحتلال، وتخليهم عن الشعارات التي طالما استخدموها للترويج للقضية الفلسطينية.

وشدد الجزار على أن هذا السلوك يكشف التناقض الكبير بين خطاب الجماعة وواقع تحركاتها، مؤكدًا أن التنظيم الدولي للإخوان بات يتحرك ضمن أجندات لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية أو بمصالح الشعوب العربية، بل تصب فقط في استهداف مصر وتشويه مواقفها القومية.

الإخوان عمرو الجزار مصطفي شردي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية لـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

ترشيحاتنا

سون

سون يعلن رحيله عن توتنهام: القرار الأصعب في مسيرتي

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يتألق من مران النصر السعودي .. شاهد

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

قرارات جديدة للجنة الأولمبية المصرية لتعزيز الاستقرار الرياضي

بالصور

حافلة للطرق الوعرة بفندق 5 نجوم في داخلها

حافلة
حافلة
حافلة

السيارات الكهربائية تتسبب في تدهور مبيعات كيا خلال 2025

كيا
كيا
كيا

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد