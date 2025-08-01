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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز الوادى الجديد: وكيل الأوقاف يشدد على الانضباط ورفع كفاءة العمل الإداري ولجنة من وزارة الصحة لتقييم جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

وكيل أوقاف الوادى الجديد يشدد على الانضباط ورفع كفاءة العمل الإداري بالمديرية


عقد الشيخ عبد المهيمن السيد محمد مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد اجتماعًا موسعًا اليوم بديوان عام المديرية مع رؤساء الأقسام ومديري إدارات الخارجة وباريس وبولاق والمنيرة، وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة الأداء الإداري والمالي والفني ومتابعة سير العمل بدقة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة أبرزها التدقيق في البيانات والتقارير المرسلة إلى الوزارة ومراجعتها بدقة قبل الإرسال و إحكام الرقابة على المساجد والزوايا والتأكد من سلامة العدادات والعمل على ترشيد استهلاك المياه والكهرباء ومراجعة كافة التوصيلات الكهربائية داخل المساجد وخارجها والتأكد من عدم وجود وصلات غير قانونية أو مصادر تيار مخالفة، وحصر الملحقات والسكن الإداري للمساجد والتأكد من تحديد موقف كل وحدة سواء كانت مؤجرة أو غير مؤجرة، وحث المصلين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة.


وأكد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات بدقة وفي المواعيد المحددة، والعمل على تطوير الأداء الإداري والفني بما يخدم رسالة الأوقاف الدعوية والمجتمعية.

وفي ختام الاجتماع، شدد مدير المديرية على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانضباط الإداري والمتابعة الميدانية الدقيقة لتحقيق أفضل مستوى من الأداء في جميع الإدارات التابعة للمديرية.

لجنة من وزارة الصحة لتقييم جودة الرعاية الصحية بمستشفيات الوادى الجديد

نفذت لجنة من الإدارة العامة لسلامة المرضى بوزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، زيارة ميدانية مكثفة على مدار ثلاثة أيام لتقييم مستوى جودة وسلامة الرعاية الصحية بمحافظة الوادي الجديد، في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوفير بيئة آمنة للمرضى.

تأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبدعم من السيد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد.

حيث تفقدت اللجنة الوزارية مستشفى الحميات بالخارجة، مستشفى الداخلة العام بمركز الداخلة، وحدة الرعاية الصحية بقرى الشركة 55 والمنيرة بإدارة الخارجة الصحية.

هدفت الزيارة إلى متابعة تطبيق المعايير القومية لسلامة المرضى وتقييم الإجراءات المطبقة داخل المنشآت الصحية للحد من المخاطر، وتحسين بيئة العمل بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة.

شارك في أعمال اللجنة الدكتور محمد عبيد مدير إدارة المستشفيات، الدكتور محمد كمال مدير إدارة الحوكمة، الدكتورة نانسي سعيد مدير إدارة سلامة المرضى.

وشملت أعمال اللجنة فحص نظم مكافحة العدوى داخل المنشآت، مراجعة سجلات الإبلاغ عن الحوادث الجسيمة، تحليل مؤشرات الجودة وسلامة المرضى، متابعة الأداء في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعزل، تقديم التوجيهات الفنية الفورية والدعم للفرق الطبية والإدارية

وأشاد أعضاء اللجنة بالتطور الملحوظ في تطبيق السياسات والإجراءات داخل المنشآت الصحية بالمحافظة، والتزام الفرق الطبية بالمعايير القومية المعتمدة، مؤكدين أهمية استمرارية التقييم والتحسين للوصول إلى أعلى درجات الأمان والجودة في تقديم الخدمة الصحية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة وزارة الصحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030" في القطاع الصحي، الهادفة إلى تعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية على مستوى الجمهورية.

المجلس الإقليمى للسكان بالوادى الجديد: تنفيذ برنامج علاجى لحالات الأنيميا بين الأطفال


قرر المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة الوادى الجديد تنفيذ برنامج علاجي لحالات الأنيميا بين الأطفال بالتنسيق بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم، والتركيز على دعم الوجبة المدرسية للعناصر الغذائية اللازمة للأطفال، وكذلك منح حوافز للأطباء ودعم الحالات الأولى بالرعاية؛ لرفع نسب الولادة الطبيعية والحفاظ على صحة الأم والجنين.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع المجلس برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، و عبير متولي مقررة فرع المجلس الإقليمي، وأعضاء المجلس؛ وذلك لمناقشة خطة المحافظة للسكان والتنمية وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين جودة المؤشرات السكانية والتنموية بالمحافظة، والنهوض بمعدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي في ضوء الاستراتيجية القومية.

وقرر الاجتماع أيضا استمرار دعم المحافظة للمتسربين من التعليم بالمناطق النائية ومتابعة التزامهم بالعملية التعليمية ودراسة المقترح الخاص بخفض عدد حالات الولادة القيصرية بالمستشفيات،  وعرض الخطة العاجلة للسكان بمركز الداخلة وتكثيف العمل بالقرى الأقل في المؤشرات السكانية ؛ لرفع نسب الأداء بها، وحصر المناطق المحرومة من خدمات مياه الشرب النقية بمركز الداخلة. والتنسيق مع شركة مياه الشرب لتوصيلها.

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