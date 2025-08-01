قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير مصر بالكويت يؤكد أهمية انتخابات الشيوخ ويدعو الجالية لممارسة حقها الديمقراطي بحرية ونزاهة
ماجد سعد: 3 مقار لتصويت المصريين في ألمانيا بـ انتخابات الشيوخ
دعاء مكتوب لتجنب أذى الحاسد ويبطل العين
تعزيز الشراكة المصرية-الموزمبيقية.. اتصال بين عبدالعاطي ولوكاس لبحث التعاون المشترك
رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور
قائد الجيش اللبناني: استمرار الاحتلال العائق الوحيد أمام استكمال انتشار القوات
وزير البترول يبحث مع شركات عالمية ومحلية تنفيذ المسح الجوي للثروات التعدينية
التنمية المحلية: إزالة 45891 تعدٍ و24 ألف من المتغيرات غير القانونية
تراجع كبير في 12 سلعة بينها البيض والمكرونة والشاي.. وارتفاع هذه السلع
كامل الوزير يتفقد مواقع تنفيذ القطار السريع بين مطروح والإسكندرية
الأردن.. إحباط محاولة لاختراق الحدود.. وتدخل عاجل للقوات المسلحة
من ضمنها مصر .. كسوف القرن يضرب 9 دول عربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تصدر 751 ترخيص تشغيل جديدا لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 751 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر يوليو الماضي.

يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال شهر يوليو الماضي.

وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.

وأوضح سليمان أنه تم خلال شهر يوليو إصدار نحو 751 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينهم 283 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف أنه تم أيضا خلال الشهر ذاته الموافقة على تسجيل نحو 599 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها من بينها 395 تسجيلة محلية، و204 تسجيلة مستوردة، وذلك فقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية،  بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلا عن إصدار 20 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أنه تم أيضا مواصلة تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على 47 مصنع أعلاف بعدد 83 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفة.

وفيما يتعلق بالمشروع القومي لإحياء البتلو، أشار إلى اعتماد صرف مبلغ 149,800 مليون جنيه لعدد 107 مستفيدين لتربية وتسمين عدد 2140 رأس ماشية، خلال شهر يوليو، ليتجاوز إجمالي التمويل حتى تاريخه  9,7 مليار جنيه، استفاد منها حوالى 44,9 ألف مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، حيث تجاوز إجمالي الرؤوس الموزعة  520 ألف رأس ماشية.

وقال سليمان إنه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية والتي تشمل الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، منصة مصر الرقمية، فضلا عن تطبيقات  الهاتف المحمول للخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات وإستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت. 

وأكد  تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية والعملية بالمزرعة لتعريف صغار المربين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الاقتصادي.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إلى مواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مخازن الأعلاف وخاماتها ومركزاتها للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، فضلا عن متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع القومي للبتلو وتقديم كافة أوجه الدعم الفني على أرض الواقع بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري بكافة المحافظات، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.

الزراعة مشروعات الإنتاج الحيواني وزير الزراعة الأعلاف التراخيص الريف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان

وفاة ومصابين في حفل محمد رمضان بعد انفجار الفاير شو أمام الجمهور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس

اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس

تنسيق الجامعات 2025

أماكن شاغرة في هذه الكليات.. بشرى للطلاب بشأن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

ام مكة

كواليس صادمة عن لحظة القبض على "أم مكة" بمدينة الإنتاج الإعلامي

حركة التنقلات الداخلية 2025 بمديرية أمن البحيرة

بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية 2025 بمديرية أمن البحيرة

تنسيق الجامعات 2025

93.2 % للطب.. مؤشرات مهمة وأماكن شاغرة في المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025

الضابط المذكور

مستقيل ومريض نفسي.. مصدر أمني يكشف حقيقة المقطع الصوتي المنسوب لضابط شرطة

ترشيحاتنا

قصور الثقافةة

من المسرح إلى الحكي الشعبي.. مهرجان صيف بلدنا يعيد إحياء التراث

محمد رمضان

محمد رمضان يزور مصابي حفل الساحل بمستشفى العلمين.. شاهد

هنا الزاهد

هنا الزاهد بصحبة شيكابالا وزوجته

بالصور

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

سوت جذابة.. أمينة خليل تستعرض جمالها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

اتخلص من تساقط الشعر بـ 10 طرق طبيعية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

فستان البحر .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد