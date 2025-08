أخبار التكنولوجيا| OpenAI تطلق أول مشروع لمركز بيانات Stargate في أوروبا.. ميتا تسرع سباق الذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ويندوز 10 يكمل عشر سنوات.. وإنفيديا تمدد دعمه حتى بعد انتهاء دعم مايكروسوفت



احتفل نظام التشغيل ويندوز 10 مؤخرا بمرور عشر سنوات على إطلاقه، وهو الآن يقترب من مرحلة نهاية الدعم الرسمي من شركة مايكروسوفت، والمقرر أن تكون في 14 أكتوبر 2025

بتكلفة مليار دولار.. OpenAI تطلق أول مشروع لمركز بيانات Stargate في أوروبا



أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق أول مشروع لمركز بيانات تابع لبرنامجها Stargate في أوروبا، بالتعاون مع شركة التطوير العقاري Nscale Global Holdings ومجموعة الاستثمار النرويجية Aker ASA، لبناء منشأة بتكلفة مليار دولار في شمال النرويج العام المقبل.



ميتا تسرع سباق الذكاء الاصطناعي وتطمح إلى تطوير الذكاء الفائق

تواصل شركة ميتا Meta، المالكة لـ فيسبوك وإنستجرام وواتساب، ضخ استثمارات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال الاستحواذ على شركات ناشئة، واستقطاب كبار المواهب من الشركات المنافسة، والتخطيط لبناء مراكز بيانات بحجم جزيرة مانهاتن.

سامسونج تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل



أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر أحدث مجموعة من الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التزام الشركة المتواصل بتطوير حلول تقنية متقدمة ترتقي بتجربة المستخدم داخل المنازل المصرية. وذلك خلال احتفالاً مميزاً تحت شعار "AI Home: The Future is Now".



سامسونج تقترب من إطلاق جهازها اللوحي الاقتصادي Galaxy Tab S10 Lite



تستعد شركة سامسونج للكشف عن ثلاثة أجهزة لوحية جديدة ضمن سلسلة Galaxy Tab، تشمل الطرازين الرائدين Galaxy Tab S11 وGalaxy Tab S11 Ultra، بالإضافة إلى الإصدار الاقتصادي Galaxy Tab S10 Lite، والذي تم رصده مؤخرا ضمن قاعدة بيانات هيئة Bluetooth SIG، ما يشير إلى اقتراب موعد الإطلاق الرسمي.

أعلنت شركة شاومي رسميا أنها بدأت العمل على هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 16 Ultra، مؤكدة استمرار سلسلة Ultra التي تحظى باهتمام واسع بفضل إمكانياتها العالية، خصوصا في مجال التصوير.

بعد النجاح الكبير الذي حققه هاتف هونر Honor Magic V5 في الأسواق، تستعد الشركة لإطلاق الإصدار الجديد من هاتفها القابل للطي عموديا Honor Magic V Flip 2، والذي من المتوقع أن يقدم ميزات محسنة تتفوق على منافسه المباشر سامسونج Galaxy Z Flip 7، رغم التشابه المحتمل في تصميم الكاميرا الخلفية.

لا ينام ولا يحتاج لمساعدة البشر.. الكشف عن روبوت خارق لا يتوقف عن العمل

في السابق، كانت الروبوتات بحاجة إلى تدخل بشري مستمر لتبقى قيد التشغيل، سواء من خلال توصيلها بالكهرباء أو إعادة شحنها يدويا.