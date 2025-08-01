قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لا ينام ولا يحتاج لمساعدة البشر.. الكشف عن روبوت خارق لا يتوقف عن العمل

الصين تكشف عن روبوت لا يتوقف عن العمل
الصين تكشف عن روبوت لا يتوقف عن العمل
شيماء عبد المنعم

في السابق، كانت الروبوتات بحاجة إلى تدخل بشري مستمر لتبقى قيد التشغيل، سواء من خلال توصيلها بالكهرباء أو إعادة شحنها يدويا. 

لكن شركة UBTech الصينية غيرت هذا الواقع من خلال روبوتها الجديد Walker S2، الذي يعد طفرة في عالم الروبوتات بفضل قدرته على استبدال بطاريته بنفسه دون أي مساعدة من البشر، هذا يعني أنه قادر على العمل بشكل شبه دائم على مدار اليوم دون توقف.

عندما تبدأ بطارية الروبوت بالنفاد، لا يتوقف أو يغلق كما هو معتاد، بل يتجه إلى محطة قريبة لتبديل البطارية. 

هناك، يستخدم أدوات مدمجة في ذراعيه لخلع البطارية الفارغة، ثم يركب أخرى مشحونة بالكامل ويعود إلى العمل خلال دقائق فقط. 

يشبه هذا النظام إلى حد كبير التقنية المستخدمة في بعض السيارات الكهربائية التي تعتمد على تبديل البطاريات بدلا من شحنها.

Walker S2

يبلغ طول Walker S2 نحو متر وستين سنتيمترا، ويزن حوالي ثلاثة وأربعين كيلوجراما، ويحتوي على بطاريتين يمكن التبديل بينهما تلقائيا. 

كل بطارية تمنح الروبوت قدرة تشغيلية تمتد إلى ساعتين إذا كان في حالة حركة أو أربع ساعات إذا كان في وضع الثبات. 

كما أن محطات التبديل تتابع حالة البطاريات وترسل تنبيهات عند الحاجة إلى استبدالها من قبل الفنيين.

Walker S2

هذا الروبوت ليس مجرد نموذج تجريبي، بل تم اختباره بالفعل في مصانع سيارات كبرى مثل BYD وNio وZeekr، حيث أظهر كفاءة عملية في البيئات الصناعية الحقيقية. 

كما يتمتع بقدرات بصرية لقراءة مؤشرات شحن البطارية، ويتميز بواجهة وجهية تظهر حالته للعمال من حوله، بالإضافة إلى زر طوارئ لإيقافه في حال الضرورة.

الصين، التي تعتبر مقر UBTech في مدينة شينزن، تستثمر بشكل كبير في هذا المجال، حيث يوجد أكثر من 1600 شركة متخصصة في الروبوتات. 

وتتنوع المشاريع هناك ما بين روبوتات بشرية مثل Walker S2 وروبوتات توصيل تعتمد على المترو لخدمة المتاجر.

ظهور روبوتات تعمل بلا توقف يشير إلى تحول كبير في طبيعة أماكن العمل، ليس فقط في المصانع، بل في مختلف المرافق مثل المطارات والمستودعات والمستشفيات. 

هذه الآلات تتولى المهام الجسدية، ما يتيح للبشر التركيز على التفكير والإدارة والتخطيط.

بالنسبة للشركات، يمكن لهذه الروبوتات أن تحدث ثورة في الإنتاجية، إذ تعمل دون انقطاع وبتكاليف تشغيلية منخفضة، لم يعد هذا التطور أمرا مستقبليا، بل أصبح واقعا ملموسا نشهده بالفعل في مواقع العمل.

Walker S2

روبوتات قابلة للنمو بأكل الماكينات الأخرى

وفي سياق متصل، طور باحثون في جامعة كولومبيا عملية أيض الروبوتات، وهي فكرة ونظام يمكن الآلات من النمو والشفاء، بل وحتى أخذ أجزاء من روبوتات أخرى عن طريق استهلاكها. 

يمكن هذا المفهوم الروبوت من أخذ مواد من حوله أو من آلات أخرى واستخدامها لبناء نفسه أو إصلاح نفسه، وهو ما يشبه استخدام الكائنات الحية للغذاء أو عناصر الطبيعة الأخرى للنمو والبقاء

الروبوتات روبوت تبديل البطاريات Walker S2 روبوتات بشرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

فوائد تناول البطاطا الحلوة

فوائد غير متوقعة لتناول البطاطا الحلوة .. كنز صحي خارق

تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته

وفاة مأساوية لجراح سوداني وزوجته داخل سيارتهما بالسعودية.. والسبب زر في التكييف

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد