لن يغادر البريميرليج.. جارناتشو يختار وجهته المقبلة

يرغب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، في خوض تجربة جديدة في مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”، بعد خروجه من حسابات المدرب روبن أموريم.

وفقًا لفابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، فإن جارناتشو حريص على الانضمام إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف أن تشيلسي يدرس تقديم عرض لضمه نهاية الشهر. أما جارناتشو، فهو مصمم على الانتظار، لأن أولويته هي اللعب في ستامفورد بريدج.

أموريم يهين جارناتشو

كان تقرير صحفي كشف عن رسالة روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، القاسية للاعب الفريق أليخاندو جارناتشو.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن أموريم أموريم قا لـ جارناتشو، البالغ من العمر 20 عامًا: “من الأفضل أن تدعو الله أن تجد نادٍ يتعاقد معك”.