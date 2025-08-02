ادعولي.. صبري عبد المنعم يطمئن الجمهور على حالته الصحية|خاص

طمأن الفنان صبري عبد المنعم الجمهور بعد تعرضه لوعكة صحية مجدداً.

وقال صبري عبد المنعم في مداخله هاتفيه لموقع صدى البلد الاخباري “ انا الحمد لله بخير وأفضل وموجود في المنزل حالياً، ادعولي".

و استطرد صبري عبد المنعم أن الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية يتواصل معه بشكل يومي و لم تتأخر النقابة في أي شي، مؤكدا أن حالته الصحية الحمد لله مستقرة و أنه بخير ، موجها الشكر للفنان محمود حميدة ، و الفنان عيد أبو الحمد و كل الزملاء من الذين زاروه و توصوا معه.

يذكر أن آخر أعمال الفنان صبري عبد المنعم في السينما فيلم في عز الظهر و الذي يعرض حالياً في السينمات