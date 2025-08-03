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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر دعوى إبراهيم سعيد ضد طليقته لضم حضانة ابنتيه .. اليوم

دعوى إبراهيم سعيد ضد طليقته لضم حضانة ابنتيه
دعوى إبراهيم سعيد ضد طليقته لضم حضانة ابنتيه
إسلام دياب

تنظر محكمة مصر الجديدة لشؤون الأسرة، اليوم الأحد، أولى جلسات دعوى إبراهيم سعيد لاعب الكرة السابق، ضد طليقته وذلك لضم حضانة ابنتيه "جوليا" و"لي لي"، بعد بلوغهما السن القانوني.

كانت محكمة الأسرة قضت شطبت الدعوى المقامة ضد اللاعب السابق إبراهيم سعيد بحبسه، وذلك لغياب طليقته أو بناته أو ممثل قانوني عنهن.

من جانبها، قررت محكمة القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس إعادة مقتنيات وممتلكات لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، ومشغولاته الذهبية ومستنداته، وأوراقه الثبوتية بعد فك الحجز عليها في قضية الحجز على ممتلكاته بسبب قضية نفقة لصالح طليقته، وتأجيل القضية لجلسة 9 سبتمبر المقبل، لحضور بناته.

وخلال الجلسة السابقة، طالب محامي اللاعب، باستخراج شهادة رسمية من إدارة الكمبوند السكني الذي يقيم فيه موكله، تفيد بأن الوحدة التي تم توقيع الحجز عليها تعود ملكيتها إلى الشركة المالكة للكمبوند، وليست مملوكة لإبراهيم سعيد. 

وأوضح الدفاع أن موكله لا يمتلك الوحدة السكنية، بل يقيم فيها بنظام الإيجار المفروش، مؤكدًا أن جميع المنقولات الموجودة داخل الشقة تتبع نفس الشركة وليست من ممتلكات اللاعب.

محكمة مصر الجديدة محكمة الأسرة إبراهيم سعيد لاعب كرة قدم حضانة صغار

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