قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الحكومة اللبنانية يتأثر ويبكي خلال جلسة حول انفجار مرفأ بيروت
أفضل 3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل.. لا تفوت أجرها
ليلى عز العرب: بدأت كومبارس صامت في معالي الوزير أثناء عملي بالبنك
وسام أبوعلي: كل ما يقال عن فشل قيدي في كولومبوس غير صحيح.. سأغادر إلى أمريكا خلال أيام
رحيل أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك عن منصبه.. تفاصيل
نظام السداد يؤخر انتقال كوكا لصفوف قاسم باشا التركي
قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025
سلامة الغذاء: الفاصوليا تتصدر صادرات الخضار المصرية
النواب يتدخل لحماية الشباب من تيك توك.. وتوصيات بتقنين المحتوى الرقمي
طريقة استخراج شهادة التحركات بالموبايل 2025
الهلال السعودي يعلن عودة سالم الدوسري لتدريبات الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025 : ترتيب أهدافك المهنية

برج الجدي
برج الجدي

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي 

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025

يُقدّم اليوم لبرج الجدي جوًا هادئًا ومثمرًا. ستلاحظ تراكم الإنجازات الصغيرة مع التزامك بروتينك. سيكون من حولك متعاونين، وستُقدّر جهودك سيُساعدك التفكير الإيجابي والتنظيم على تجنّب التوتر.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

التزم بروتينات بسيطة، مثل ممارسة التمارين الخفيفة، وتناول وجبات صحية، وشرب كمية كافية من الماء إذا كنت تتعافى من مشكلة ما، فسيكون التقدم بطيئًا ولكنه ثابت. 

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

 إنه يوم مثالي لتحديث جدولك أو تنظيم الأعمال المؤجلة. قد يقدم لك زميل في العمل نصائح مفيدة أو مساعدة. إذا كنت تنتظر رأيًا، فتوقع شيئًا بنّاءً. استغل هذا اليوم لإعادة ترتيب أهدافك المهنية بهدوء.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

خصص وقتًا للتعبير عن تقديرك من خلال لفتات بسيطة. قد يستمتع العزاب بالمحادثات الهادفة التي تلمح إلى فرص مستقبلية. ثق بحدسك، فهو سيرشدك إلى الطريق الصحيح.. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

تبدو الأمور المالية مستقرة، دون أي تغييرات مفاجئة تجنب التسوق المتسرع، ولكن قم بمشتريات بسيطة ومدروسة إذا كنت تخطط للادخار، فاليوم مثالي لمراجعة ميزانياتك. قد يشاركك أحدهم نصائح مالية مفيدة - استمع جيدًا. 

برج الجدي الجدي وتوقعات الأبراج الجدي مهنيا برج الجدي اليوم برج الجدي وتوقعات الأبراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

تنسيق الجامعات 2025

ننشر الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025

وزير التعليم العالي

الأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية

وزير التعليم العالي

أماكن شاغرة بالطب البيطري والتمريض والعلوم.. لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

وزير التعليم العالي

93.12% الطب والصيدلة 91.70%.. رسميا الحدود الدنيا لكليات علمي علوم بتنسيق الجامعات 2025

صورة أرشيفية

الطب 93.12% والهندسة 89.84 %.. وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

بالو

بالو الصعيدي يعلن حذف حسابه من تيك توك: "الوضع مش مطمئن اليومين دول

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

ترشيحاتنا

المستشار محمد فراج

مستشار أممي: مؤتمر الأمم المتحدة الأخير نقطة تحول للقضية الفلسطينية

مجلس النواب

برلماني: المصريون في الخارج أدّوا دورهم بإخلاص.. والراية الآن في يد الداخل

انتخابات مجلس الشيوخ

الشعب الجمهوري: المشاركة في انتخابات الشيوخ استكمال لبناء الدولة.. ونمر بمرحلة تتطلب الوعي والمسؤولية

بالصور

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

القبض علي التيك توكر شاكر

من لايف أنا مش غلطان.. للقبض عليه في كافيه.. سقوط البلوجر محمد شاكر ومعه باقي التيك توكرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد