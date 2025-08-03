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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق كوبري الباجور العلوي باتجاه شبين الكوم - أشمون – نزلة سرس الليان من السبت

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا موسعاً لمناقشة واستعراض عدد من الخطوات والاجراءات التنظيمية بشأن إغلاق كوبري الباجور  اتجاه  شبين الكوم أشمون ونزلة سرس الليان بدءاً من يوم السبت 9 أغسطس 2025 لمدة ثلاثة أشهر  حتى الانتهاء من المرحلة الثانية لأعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري الباجور العلوي ، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، المهندسة شيماء عامر رئيس الادارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري ،   فتحي شلبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، المهندس محمد شاهين مدير عام المشروعات بالهيئة .

شهد الاجتماع ، متابعة الموقف الحالي لأعمال الصيانة ورفع الكفاءة ونسب التنفيذ ، موجهاً بتضافر الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة للانتهاء من الاعمال وفق المعايير الفنية والتوقيتات الزمنية المحددة ، كما تم إستعراض  المحاور البديلة وخطوط سير المركبات خلال فترة الغلق على أن يتم إستخدام طريق المشروع وحتى تقاطع شارع بنها للدخول للمدينة من إتجاه شبين الكوم. 

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات المرورية في مناطق اعمال الصيانة والتحويلات والمحاور البديلة وإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه ، وضرورة متابعة خطوط السير والالتزام بالحمولة المقررة بما يساهم في زياده معدلات السلامة والامان.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، موجهاً الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ودخوله الخدمة أمام المواطنين وفق الخطط الزمنية المقررة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية كوبري الباجور اجتماع محافظ المنوفية

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