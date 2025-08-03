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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النيجيري لوكمان يطلب الرحيل عن أتالانتا الإيطالي..تفاصيل

لوكمان يطلب الرحيل عن أتالانتا
لوكمان يطلب الرحيل عن أتالانتا
علا محمد

أعلن اللاعب النيجيري أديمولا لوكمان، لاعب نادي أتالانتا رغبته في الرحيل عن النادي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال لوكمان في بيان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "حصلت على وعد من مجلس الإدارة بالموافقة على الرحيل حال وجود عرض مناسب، وهو ما لم يتحقق بعد رفضهم للعرض المقدم من نادى إنتر ميلان".

وأصر نادي أتالانتا الإيطالي، على الاحتفاظ بخدمات نجمه النيجيري أديمولا لوكمان، خلال الموسم الكروي المقبل؛ على الرغم من رغبة اللاعب القوية في الرحيل هذا الصيف، والانضمام إلى صفوف إنتر ميلان.

وأبدى لوكمان- أحد أبرز نجوم الفريق في الفترة الأخيرة- رغبته الواضحة في خوض تحدٍ جديد مع "النيراتزوري"، إلا أن المفاوضات بين الناديين لم تسفر عن أي اتفاق رسمي حتى الآن، بسبب تمسك أتالانتا بموقفه الرافض للتفريط في اللاعب.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير نيكولو شيرا، أن نادي إنتر تقدم بعرض بلغت قيمته الإجمالية 45 مليون يورو، منها 42 مليون كرسوم ثابتة، و3 ملايين كحوافز إضافية، لكن إدارة أتالانتا رفضت العرض بشكل قاطع.

وأضاف شيرا أن لوكا بيركاسي، رئيس أتالانتا، عرض على لوكمان تجديد عقده حتى عام 2029 مقابل راتب سنوي يبلغ 4.5 مليون يورو، في محاولة لإقناعه بالبقاء، لكن اللاعب النيجيري رفض العرض الأسبوع الماضي، مؤكداً تمسكه بفكرة الرحيل.

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