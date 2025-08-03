حياة كريمة: الدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية واضح لا نحتاج أحدا أن يزايد عليه

كشفت الدكتورة بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة والمتحدث الرسمى باسم المؤسسة، تفاصيل جديدة عن مشاركة المؤسسة ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى إطلاق القافلة الـ 11 لدعم الأشقاء فى غزة.

وأضافت بثينة مصطفى خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أنه تم إطلاق 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية ونصيب حياة كريمة منها 60 شاحنة، ونحن على مدار الساعة منذ العدوان على غزة متواجدون فى غرفة عمليات للقطاع الميدانى للمؤسسة لرصد ما يحتاجه الأشقاء.

أكدت بثينة مصطفى :"نعمل جميعا كخلية نحل على قلب رجل واحد من أجل دعم الأشقاء فى قطاع غزة، ولإيصال أكبر كم من المساعدات الإنسانية والإغاثية المختلفة، لافتة إلى أن العمل الإنسانى وقيم الرحمة والتكافل والعدالة رسالة تؤمن بها القيادة السياسية والمجتمع المدنى والدولة ومؤسساتها.

تابعت بثينة مصطفى:"الدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية واضح لا نحتاج أحد أن يزايد عليه، والعالم يعلم ذلك، مؤكدة أن مؤسسات المجتمع المدنى وحياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطنى تقدم دور كبير فى دعم الأشقاء".