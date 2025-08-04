بقوة 788 حصانًا.. تعديل مميز لسيارة موستانج CS800DH| صور

كشفت Clive Suttonالمتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن أحدث الترقيات الفاخرة، والتي تستند على السيارة موستانج دارك هاوس تحت لقب CS800DH، وجاءت هذه النسخة بعدد من التجهيزات القوية، إلى جانب الاعتماد على الصورة الرياضية المميزة.

فورد موستانج

القدرات الفنية للسيارة فورد موستانج CS800DH

تعتمد فورد موستانج CS800DH على محرك ثماني الاسطوانات V8، سعة 5000 سي سي، مقترن بشاحن توربيني سعة 3000 سي سي، مع قوة إجمالية قدرها 788 حصانًا عند 6700 دورة في الدقيقة، و870 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 4750 دورة في الدقيقة.

فورد موستانج

تأتي السيارة فورد موستانج CS800DH بلمسات عضلية مميزة، حيث دعمت بزيادات ناحية الرفارف، مع تعديلات بالصادم الأمامي والخلفي، الأمر الذي عزز من المظهر الرياضي الخاص بهذه الأيقونة، إضافة إلى وجود عتبات جانبية، وسبويلر رياضي، إلى جانب اللمسات الانسيابية التي تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

فورد موستانج

لا شك أن ألياف الكربون استطاعت أن تعزز من تواجدها بقوة في أرجاء الهيكل الخارجي، بالاضافة إلى الكثير من اللمسات الداخلية الاخرى، فعند الدخول إلى المقصورة نجد ذلك منتشرًا أيضًا، بالإضافة إلى كسوة من الجلد الأزرق السماوي مع تجاليد بنفس اللون ناحية السقف والأبواب والارضية، وهو نفس اللون الذي ظهرت به علب المكابح، التي يمكن رؤيتها من خلف الأضلاع الخاصة بالجنوط.

فورد موستانج

السعر المتوقع لسيارة فورد موستانج CS800DH

من المتوقع أن يتراوح سعر السيارة بين 135,000 و165,000 جنيه إسترليني أي ما يعادل 178,000 و 216,000 دولار أمريكي، وعلى أن يتم تقديمها على الارجح في المملكة المتحدة نهاية أغسطس الجاري، ضمن فعاليات Salon Privé.