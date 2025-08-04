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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة كسر زيرو موديل 2025 .. سوق المستعمل

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
صبري طلبه

تعتبر السيارة شيري اريزو 5 من ارخص سيارات السيدان التي قدمتها العلامة الصينية في مصر، واستطاعت السيارة أن تحظى باهتمام كبير بين محبي ومتابعي الفئة الاقتصادية، لما تقدمة السيارة من تصميم عصري، وباقة من التجهيزات مع سعر مناسب إلى حد كبير.

وظهرت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، وبمفهوم الفبريكا بشكل كامل، مع عدد بسيط من الكيلومترات، وبسعر يبلغ 650 ألف جنيه للفئة الثانية أوتوماتيك.

شيري أريزو 5

وننصح جميع الراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الكشف الشامل، الذي يتضن الحالة الفنية والتقنية، بالإضافة إلى الفحص الهيكلي سواء من الداخل أو الخارج، للاطمئنان على سلامة السيارة، إلى جانب مراجعة متوسط الاسعار بحسب الفئات.

 

مواصفات شيري أريزو 5

تعتمد السيارة شيري أريزو 5 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 114 حصانا وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، بتقنيات الجر الأمامي.

شيري أريزو 5

تستغرق السيارة شيري أريزو 5 مدة زمنية تقدر بحوالي 11.5 ثانية، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 7 لتر عند خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

شيري أريزو 5

تحتوي السيارة شيري أريزو 5 على مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، قفل مركزي للأبواب، وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ريموت تحكم، جنوط، مصابيح نهارية، إضاءة LED.

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