المريخ البورسعيدي: لا نريد سوى حقوقنا المالية في صفقة إبراهيم عادل

أكد محمود الملاح نائب رئيس نادي المريخ البورسعيدي، أن إدارة ناديه لديها علم بأن مبلغ انتقال إبراهيم عادل إلى الجزيرة الإماراتي يصل لـ5 مليون دولار، لكن فوجئنا بما يتردد بأن مبلغ الصفقة مليون و250 ألف دولار يتم تسديدهم على 4 سنوات.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: بالتأكيد الجميع يعلم القيمة التسويقية لـ إبراهيم عادل ونتمنى أن تسير الأمور بشفافية تامة، واللاعب كان استثمار لنادي المريخ، للحصول على مقابل مالي لتطوير باقي الأنشطة في النادي.

وأضاف: قمنا بإرسال إيميل رسمي لنادي بيراميدز للحصول على 20% من الصفقة، بالإضافة للإطلاع على صورة من العقد الثلاثي وهو أمر طبيعي.

وأكمل: بيراميدز لم يرد علينا حتى الآن، وسوف نستفسر أيضًا من اتحاد الكرة فور تسجيل العقد على نظام الـTMS.

وزاد: أناشد نادي الجزيرة الإماراتي، بأن يكون الأمر "عادلًا" وكل طرف يحصل على حقوقه، نادي المريخ اجتهد ونجح في اكتشاف لاعب بحجم إبراهيم عادل، وكان موجودًا في النادي منذ سن 6 سنوات، ولا نريد سوى الحصول على حقوقنا المالية.

وأشار إلى أن نادي المريخ لا يريد الدخول في أي أزمات، لكنه يريد الحصول على حقوقه المالية فقط.