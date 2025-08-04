انتي بتعرفي ربنا؟.. منة فضالي ترد على منتقدي ملابسها وسفرها الدائم

ردت الفنانة منه فضالي علي منتقدي ملابسها، وسفرها الدائم من دولة إلى أخرى، بالإضافة إلى الصداقة والخيانة، بالتزامن مع وجودها في باريس لقضاء عطلتها الصيفية.

وكتبت منه فضالي عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”: "أوعي تصدق اللي تقولك صاحبتي وأختي وحببتي، أو صاحبي وأخويا وحبيبي إلا لو كان بالفعل، أصل الكلام ببلاش، لكن الأفعال محتاجة مجهود، الفلوس حلوة وكل حاجة بس مش كل حاجة الفلوس لأنها مش بتشتري الصحة والأهل واللي ماتوا وفارقونا، في حاجات كتير في حياتنا أهم من كل ده صاحبك دراعك، حبيبي قرشي، وأخويا صحتي، ربنا ما يحوج حد لحد أبدا".

وأضافت: "حتقولولي بتقولي الكلام ده ليه دلوقتي وانتي كل شوية في بلد ومنين فلوس والجو النيلة ده، أقولكم الحمدلله أنا اشتغلت كتير جدا جدا وده رصيدي، يمكن حظي مش زي كل الناس بس أنا راضية والحمدلله باللي ربنا أدهولي".

واستكملت: "حتقولولي وانتي بتعرفي ربنا وانتي بتلبسي عريان، أقولكم أه يمكن أنا عند ربنا أحسن من ناس كتير.. يمكن بعمل خير كتير من غير إعلان لأن اللي بيعمل خير مش لازم يقول دي حاجه بينك وبين ربنا بس كفاية أني عمري ما أذيت حد في حياتي بالعكس أنا دايما بتاذي".

واختتمت منه فضالي: “اللي عاوزه أقوله، محدش يعتمد على حد ولا يصدق حد ولا يثق في حد في الزمن ده النفوس وحشة أوي علشان كده أنا دايما لوحدي أو مع أمي وكلابي وبس لأن مفيش حد له أمان، ربنا يحرس الجميع من شر نفوس الناس”.