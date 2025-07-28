في الطائرة.. منة فضالي تشارك الجمهور رحلتها لـ فرنسا

فجاءت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها بأحدث ظهور لها بإطلالة صيفية خلال رحلتها الي فرنسا .

وشاركت منة فضالي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام رحلتها في المطار الي فرنسا وعلقت :"باي باي القاهرة ".



وظهرت منة فضالي بإطلالة بسيطة مرتدية بلوزة باللون الأبيض نسقت معها بنطلون بنفس اللون ، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت علي جمال ملامحها الطبيعي دون التكلف في وضع المكياج ووضعت بعض الاكسسوارات التي برزت جمال إطلالتها .

وحرصت النجمة منة فضالي، على مشاركت هذه اللحظات المبهجة مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل محبوها مع الإطلالة التي وصفها الكثيرون بـ الأنيقة المختلفة، مؤكدين أن منة تعرف دائمًا كيف تواكب الموضة وتختار ما يبرز شخصيتها وروحها المرحة.

بينما عبّر البعض عن إعجابه بجرأتها في كسر النمط التقليدي، وإبراز أنوثتها بأسلوب راقٍ وغير مبتذل.