العربي للعدل والمساواة: المصريون يوجهون رسالة صلبة للعالم بمشاركتهم في انتخابات الشيوخ

أكد حزب العربي للعدل والمساواة برئاسة خالد السيد علي، أن مشهد مشاركة المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لا يعكس فقط تفاعلاً انتخابيًا تقليديًا، بل يُمثل في جوهره موقفًا وطنيًا حازمًا، ورسالة واضحة بأن الشعب المصري يقف على قلب رجل واحد في دعم دولته ومؤسساتها.

وشدد الحزب، في بيان صحفي، على أن المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الدستوري تُبرهن على وعي شعبي عميق بطبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية، وعلى إدراك المواطنين بأن حماية الاستقرار وبناء المستقبل يبدأ من صناديق الاقتراع، وليس من دوائر التنظير أو السلبية.

وأشار خالد السيد علي، رئيس الحزب، إلى أن ما شهدته الساعات الأولى من التصويت بالخارج هو دليل واضح على تمسك المصريين، في الداخل والخارج، بحقهم في المساهمة في صياغة القرار الوطني، ودعم مؤسساتهم التشريعية، مضيفًا أن المصريين يثبتون مجددًا أنهم قادرون على مواجهة التحديات بالمشاركة وليس بالانسحاب.

وأشاد الحزب بالدور المحوري الذي تؤديه الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم هذا الاستحقاق، مؤكدًا أن الإجراءات التنظيمية الدقيقة والشفافة التي اتخذتها الهيئة عززت من ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، ووفرت المناخ الملائم لممارسة ديمقراطية حقيقية.

وأكد الحزب أنه سيواصل دوره في رفع درجة الوعي الجماهيري، من خلال حملات ميدانية وتثقيفية تدعو جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية في يومي التصويت داخل مصر، والمقررين يومي 4 و5 أغسطس الجاري، دعمًا للدولة ومؤسساتها الدستورية.

واعتبر أن ما تشهده البلاد من مشهد انتخابي منظم وآمن هو أحد تجليات الدولة القوية، التي تراهن على وعي شعبها، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لا يتأخر عن تلبية نداء الوطن، ويعلم أن صوته هو أحد أهم أدوات صناعة المستقبل.